Rapinate a Palermo una farmacia e un tabacchi tra Bonagia e Falsomiele

“Oltre 520mila presenze sui treni turistici”, successo per l’iniziativa di Trenitalia in Sicilia

Grande successo per l’iniziativa messa in campo da Trenitalia in Sicilia, dal 13 giugno al 26 settembre. Oltre 520mila presenza per i Treni Turistici. Prosegue anche in autunno il Taormina link, domenica 10 e 17 ottobre ancora attivo il Barocco Line.

