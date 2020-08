Intervento della polizia municipale

Grave incidente nella notte in viale Regione Siciliana a Palermo. Un furgone per cause in corso di accertamento si è schiantato nei pressi dell’impianto Eni a Bonagia.

L’impatto è stato violento. Il guidatore è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso. Nel corso della nottata le condizioni del ferito sono apparse meno gravi.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale dell’infortunistica per eseguire i rilievi ed accertare le responsabilità.

Diversi i danni provocati nel corso dello scontro che stanno per essere ancora valutati dai periti della polizia municipale.