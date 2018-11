Nuovo colpo ad un furgone tabacchi a Palermo. La banda è entrata in azione in viale Regione Siciliana, all’altezza del Baby Luna. Un corriere che stava trasportando un carico di sigarette, scortato da un’auto con a bordo due guardie giurate, è stato fermato da una quattro malviventi armati.

Sull’episodio indagano la polizia e i carabinieri.

I rapinatori sono entrati in azione alle 7.30, ma la dinamica è ancora da chiarire. Sembrerebbe che la banda, giunta a bordo di un’auto, abbia affiancato il furgone lungo la circonvallazione bloccandone la corsa poco dopo.

La scena non è sfuggita ad alcuni passanti che hanno lanciato l’allarme al 113 permettendo a diverse volanti e a un elicottero di raggiungere la zona di Falsomiele in pochi minuti.

Proprio grazie al supporto fornito dall’alto gli agenti sono riusciti a trovare il furgone da cui i rapinatori erano riusciti a portare via solo una piccola parte della merce. Il resto è stato rinvenuto ancora nel cassone del furgone.

Non è stato individuato invece l’altro mezzo che la banda avrebbe utilizzato per il trasbordo della merce, effettuato probabilmente in un magazzino vicino al punto in cui è stato trovato il carico.

A contribuire alle indagini anche i carabinieri che, intervenuti nella zona di Falsomiele, hanno rintracciato l’auto a bordo della quali i rapinatori hanno teso l’agguato al corriere. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Scientifica che hanno eseguito i rilievi all’interno dell’abitacolo per individuare impronte digitali o altre tracce biologiche che potrebbero consentire risalire all’identità dei componenti della banda.