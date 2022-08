le strategie dei partiti

Quando sembrava che il Centrodestra avesse trovato l’accordo per il candidato alla presidenza della Regione, individuato in Renato Schifani, l’ala siciliana di Forza Italia ha sostanzialmente bocciato questa soluzione e proposto Gianfranco Miccichè.

La nota di Forza Italia

“Il centrodestra unito è un valore assoluto, imprescindibile. Forza Italia – spiegano in una nota parlamentari regionali, gli assessori regionali e tutti i commissari provinciali di Forza Italia in Sicilia – è baricentro del centrodestra e si candida a guidare la Regione Siciliana”.

“Fermo restando l’autorevolezza e la statura politica – prosegue le nota – sia del presidente Renato Schifani sia dell’onorevole Stefania Prestigiacomo, tutta Forza Italia Sicilia si stringe attorno al proprio commissario regionale l’onorevole Gianfranco Miccichè ritenendolo oggi l’unico soggetto in grado di poter rappresentare tutte le componenti del Partito siciliano e in grado di portare al successo tutta la coalizione di centrodestra”.

Il sì a Schifani di Fratelli d’Italia

A benedire la candidatura dell’ex presidente del Senato era stata Fratelli d’Italia che, dopo aver incassato il no degli alleati, con in testa proprio Forza Italia, per Nello Musumeci, aveva virato su Schifani, scelto, secondo quanto riferito dall’ex ministro meloniano Ignazio La Russa, tra una rosa di nomi individuata da Silvio Berlusconi. “Il nome individuato da noi, tra i nomi fatti, è Renato Schifani” aveva annunciato Ignazio La Russa, plenipotenziario della Meloni per le candidature in Sicilia.

Lo scontro tra Miccichè e Schifani

Nel febbraio scorso, era andato in scena lo scontro tra i due colossi di Forza Italia: al termine di una riunione di partito, venne chiesta a Miccichè la disponibilità alla candidatura alla Presidenza della Regione. “A differenza di quanto avvenuto per i colleghi deputati nazionali, non ho ricevuto alcun invito alla riunione di ieri. Mi asterrò perciò dal dare pareri sulle decisioni assunte in quella sede” fece sapere Renato Schifani, per nulla allettato da questa ipotesi.

La sfida tra Fratelli d’Italia e Forza Italia

Il sostegno di Fratelli d’Italia a Schifani è sembrato uno sgambetto a Miccichè, considerato che l’ex presidente del Senato non è certamente un suo fedelissimo ed in ogni caso un candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione pregiudicherebbe la possibilità di un nuovo giro per Miccichè come presidente dell’Ars. E così, Miccichè potrebbe aver deciso di rompere l’assedio ponendo sul tavolo la sua candidatura alla Presidenza della Regione. Dirgli di no potrebbe anche tradursi con la rottura dell’alleanza.