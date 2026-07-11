Dopo Roma, Milano, Udine e Genova, le Primarie delle Idee hanno fatto tappa a Palermo, registrando una partecipazione straordinaria e una sala gremita, segno della crescente domanda di un centrosinistra capace di tornare a vincere attraverso idee, contenuti e una proposta politica credibile.

L’iniziativa ha riunito esponenti delle forze dell’area riformista e autorevoli rappresentanti della società civile, tutti impegnati a portare contributi concreti per la costruzione del programma della futura coalizione di centrosinistra.

Sono intervenuti, tra gli altri, Marianna Madia, Giorgio Gori, Teresa Bellanova, Pietro Bartolo, Tommaso Nannicini, Benedetto Della Vedova, Davide Faraone, Vincenzo Spadafora.

Allargare il consenso per essere competitivi

Dal confronto è emersa con forza una convinzione condivisa: il centrosinistra potrà essere competitivo soltanto se saprà allargare il proprio consenso, valorizzando una forte componente riformista, liberaldemocratica ed europeista. Non bastano le alleanze costruite a tavolino: servono idee, coraggio, radicamento nei territori e la capacità di parlare anche a quell’elettorato che non si riconosce nella destra ma che non si è vista rappresentata nella piazza di Napoli di qualche giorno fa.

Costruire un programma per il confronto, poi i nomi

Le Primarie delle Idee nascono proprio con questo obiettivo: costruire, tappa dopo tappa, un programma condiviso e un’alternativa moderna, pragmatica e credibile. Perché il centrosinistra può tornare a vincere solo se i riformisti ne saranno protagonisti insieme alle altre forze politiche, traendo dalla cultura riformista il realismo e la concretezza necessaria a presentarsi agli italiani come credibile coalizione di governo.