Ha cercato di entrare in carcere con la droga nascosta nelle parti intime ma non ha fatto i conti con Margot il cane antidroga della polizia penitenziaria nel carcere Lorusso di Pagliarelli a Palermo. Il cane ha fiutato qualcosa e sono scattati i controlli che hanno consentito di trovare 45 grammi di droga che un detenuto catanese di 31 anni stava cercando di portare in cella.

Il fiuto del cane

Il detenuto è stato trasferito dalla casa circondariale di piazza Lanza a Catania nell’istituto palermitano. Il cane, non appena è entrato il giovane, ha iniziato a tirare l’agente della polizia penitenziaria verso il detenuto. Ha iniziato ad abbaiare. Scoperto l’uomo ha ammesso di avere in corpo la droga ed è stato denunciato.

Lo stessa Margot, poche settimane fa, è riuscita a fiutare un pacco postale in consegna a un altro detenuto del Pagliarelli all’interno del quale c’erano circa 250 grammi di hashish. La droga è stata sequestrata e sono tuttora in corso le indagini per risalire al mittente del carico. Da chiarire se si trattasse, nonostante la quantità, di sostanza destinata all’uso personale o allo spaccio.

In base alle indagini della polizia penitenziaria, gli stupefacenti introdotti negli istituti siciliani dai detenuti vengono rivenduti con una maggiorazione pari al 1000% rispetto al valore di mercato. Stesso discorso per i micro cellulari che possono essere acquistati liberamente a 50 euro: il loro valore, in carcere, può raggiungere anche i mille euro.

Spaccio in Via Montalbo, arrestati in tre a Palermo dalla Finanza

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno arrestato tre palermitani accusati di spaccio di droga in via Montalbo. Dopo avere notato il passaggio della droga i baschi verdi hanno trovato nel corso di una perquisizione 31 dosi tra cocaina e hashish, denaro contante per 1.145 euro e 2 telefoni cellulari. Il gip ha convalidato l’arresto e disposto per tutti e tre i responsabili la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Pg e, per uno, anche la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo.

Beccato con 200 grammi di hashish, arrestato al Forum

La Polizia di Stato del Commissariato di Brancaccio ha arrestato un giovane di 25 anni, G.L., incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di quasi 200 grammi di hashish.

Servizio di controllo nei parcheggi del centro commerciale

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo nei parcheggi del Centro Commerciale Forum, un’area considerata dagli agenti ad alto rischio per reati predatori, vista la sua ampiezza e l’elevato afflusso di persone. Gli agenti hanno notato un’autovettura Fiat Panda con a bordo due giovani, un uomo e una donna, che effettuava movimenti sospetti, parcheggiando e spostandosi ripetutamente, come se stesse aspettando qualcuno.

Atteggiamento sospetto e perquisizione

Insospettiti dal comportamento del conducente, gli agenti hanno deciso di intervenire e procedere al controllo dei due occupanti del veicolo. Durante il controllo, il giovane, proprietario dell’auto, ha manifestato un evidente nervosismo. Questo ha indotto gli agenti ad effettuare una perquisizione del veicolo.

Hashish nell’auto

La perquisizione ha portato al ritrovamento di due panetti di hashish, del peso complessivo di 198,6 grammi, nascosti nella tasca posteriore del sedile passeggero. I panetti erano avvolti in cellophane trasparente e uno di essi riportava un adesivo con la scritta “La Mousse”, un tipo di hashish attualmente molto diffuso tra i consumatori per il suo prezzo più accessibile rispetto ad altre varietà.

Arresto e convalida

Il giovane è stato condotto presso gli uffici del Commissariato di Brancaccio, dove è stato formalmente arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Like this: Like Loading...