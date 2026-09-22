Cercano di accaparrarsi 200 mila euro di due anziani, nei guai una coppia di palermitani

Ignazio Marchese di

22/09/2026

Il gip di Palermo ha emesso un’ordinanza cautelare di divieto di avvicinamento nei confronti di due coniugi di 71 e 58 anni che hanno tentato nel tempo di circuire due anziani per farsi intestare polizze assicurative e carte bancomat.

Tutto è iniziato dalla segnalazione di un ufficio postale dove le vittime si erano recate per eseguire alcune operazioni accompagnate dai coniugi che nel tempo avevano iniziato ad accudire la coppia.

Le operazioni all’ufficio postale sono state segnalate agli agenti del commissariato San Lorenzo che hanno iniziato le indagini e hanno ricostruito il tentativo di accaparrarsi di circa 200 mila euro.

Nel frattempo una delle due vittime è morta. La donna si trova in una struttura. La coppia ha cercato di contattare la donna anche nella struttura residenziale per anziani. Da qui il provvedimento del gip che vieta ai due di avvicinarsi alla donna. Le indagini proseguono.