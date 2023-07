I genitori di un detenuto hanno cercato di far entrare in carcere 45 grammi di hashish cucita nei bordo di alcune asciugami. Gli agenti penitenziari del carcere “Antonio Lo Russo” Pagliarelli di Palermo coordinati dal dirigente Giuseppe Rizzo hanno scoperto il tentativo di far entrare lo stupefacente e hanno denunciato i genitori e il detenuto.







Il pacco con la droga era destinato ad un detenuto di 29 anni. Padre e madre hanno consegnato un sacchetto di plastica con dentro alcuni asciugamani. Nel corso dei controlli sono state notate le cuciture degli asciugamani con uno strano rigonfiamento.

Dentro sono stati trovati i cinque involucri. E’ scattata la perquisizione in casa del detenuto e qui sono state trovate trita erba, due pipette e un cellulare. Tutto è stato sequestrato.