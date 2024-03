Indagini in corso per risalire ai ladri

Hanno cercato di rubare negli appartamenti in un palazzo alla Cala a Palermo. Sono saliti all’ultimo piano e hanno rotto il vetro della porta del terrazzo. Qualcuno dei ladri si è ferito alla mano.

I condomini hanno trovato sangue nella vetrata e lungo tutta la scala. A causa della ferita i ladri sono fuggiti. Sono stati chiamati gli agenti di polizia e quelli della scientifica che hanno fatto i rilievi per cercare di risalire agli autori del tentato furto.

Sono state rilevate tutte le tracce utili a iniziare dalle tracce di sangue lasciate lungo le scale e dalle impronte lasciate dai malviventi. Il palazzo è dotato anche di telecamere e quindi non sarà complicato risalire agli autori del colpo che in questi giorni avrebbero messo a segno altri furti in zona.