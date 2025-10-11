L'incredibile vicenda di un uomo andato in ospedale per una visita

Lo cercavano alla Favorita e attorno all’ospedale da giorni. Alla fine lo hanno trovato morto dentro un locale tecnico morto. Si sono concluse le ricerche di Giovanni Cuvello, l’uomo scomparso da dieci giorni a Palermo, si concludono in modo tragico. E’ stato trovato senza vita all’ospedale Villa Sofia, all’interno di un locale tecnico al nono piano del padiglione polichirurgico.

“Siamo stati avvisati nel primo pomeriggio – dice la sorella dell’uomo, Patrizia Cuvello – ci siamo subito recati in ospedale”.

“Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti medico-legali, è stato trasportato in camera mortuaria, dove noi familiari l’abbiamo trovato. Siamo sconvolti, non sappiamo cosa sia accaduto. Cosa ha fatto mio fratello in questi dieci giorni? Cosa gli è successo?”. Il 73enne, che abitava nella zona di via Montepellegrino, aveva chiamato un’ambulanza la sera del 30 settembre perché aveva accusato problemi respiratori. Era stato trasportato al pronto soccorso.

“E’ stato registrato poco prima delle 19 – ha raccontato la sorella – ci hanno detto di averlo chiamato intorno alle 20,30, ma di non averlo trovato”. Da quel momento, di Giovanni Cuvello non c’è più stata alcuna traccia. I familiari, disperati, ne hanno denunciato la scomparsa, hanno diffuso appelli sui social, si sono rivolti a Chi l’Ha Visto. Le ricerche sono partite subito: sono state passate al setaccio le zone vicine all’ospedale, compreso il Parco della Favorita.

“E’ incredibile, paradossale – prosegue la sorella -. Siamo distrutti dal dolore e dall’incredulità. Vogliamo sapere cosa è successo”.

“Esprimiamo il nostro cordoglio alla famiglia – dicono dall’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello, ma attendiamo l’esito delle indagini perché è necessario chiarire cosa è accaduto. Gli organi competenti, da noi subito contattati, accerteranno le circostanze”.