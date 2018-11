Facciamo chiarezza: Financial Innovations Team non sarà la società di consulenza finanziaria che rileverà il Palermo. L’azienda, nata da italiani, sta eseguendo esclusivamente un lavoro di mediazione. Una sorta di “garante” tra le parti, affinchè l’intero affare vada in porto.

Grazie ai suoi esperti in economia e in risk management (la scienza economica che studia i rischi di un affare multimilionario, ma anche i possibili impatti positivi su acquirente e venditore), è stata scelta da Zamparini con il benestare del misterioso compratore. In poche parole, un “controllore” che ha il compito di verificare se chi si sta avvicinando al Palermo è più o meno credibile economicamente. Un Habitué per operazioni finanziarie così complesse.

Chi sia effettivamente la persona, fisica o giuridica, che ha ufficiosamente acquisito il 100% delle quote del Palermo, non si sa ancora e probabilmente, non si saprà fino al giorno dell’ufficialità. Seppur tutto fatto, almeno da quanto emerge dal comunicato del Palermo, è chiaro che fino a quandi non ci saranno le firme sui contratti si terrà la massima riservatezza.

Curioso, tuttavia, che il Palermo abbia scelto la vigilia di un match così delicato per annunciare un affare concluso non ufficialmente. Seppur vero che i giocatori difficilmente si faranno distrarre da questa situazione, c’è da dire che probabilmente, mancando la certezza, sarebbe stato più opportuno optare per una tempistica differente.

Nonostante lo scetticismo di molti tifosi (pienamente comprensibile), l’impressione è che questa volta il patron rosanero Zamparini abbia davvero ceduto le quote della società siciliana. Esporsi così pubblicamente, con un comunicato ufficiale che garantisce la cessione della totalità delle proprie azioni è un passo importante, che non ammette retromarcia.

Concludere nuovamente tutto con un nulla di fatto sarebbe un danno di immagine troppo grosso per Zamparini, che già da tempo non gode più dell’affetto di tantissimi supporter del Palermo. Anche per Financial Innovations sarebbe una perdita di credibilità, che difficilmente una società di così grosso rango sul mercato finanziario, si può e vuole permettersi.

