I giudici del Cga in sede collegiale hanno sospeso il provvedimento dell’assessorato regionale al Territorio con cui era stata disposta la decadenza della concessione che la società Italo-Belga detiene da più di 100 anni sulla spiaggia di Mondello. E’ stata confermata la decisione presa dal presidente del Cga Ermanno de Francisco che aveva accolto l’istanza della società.

Il procedimento di decadenza emesso dall’assessorato al Territorio

Il provvedimento di decadenza era stato emesso dall’assessorato regionale al Territorio dopo le proteste del deputato regionale di Controcorrente Ismaele La Vardera e di Matteo Hallissey di +Europa. Alla Italo-Belga erano stati inviati tre esperti scelti dalla prefettura per bonificarla dal rischio di infiltrazioni mafiose, si chiama prevenzione collaborativa ed è cosa diversa dall’interdittiva antimafia applicata invece alla Gm Edil a cui la Italo-Belga ha affidato dei lavori in sub appalto.

Il primo responso del Cga

Il presidente del Cga Ermanno de Francisco il 25 aprile aveva accolto un’ordinanza che ha ribaltato la decisione del Tar di Palermo che aveva respinto il ricorso presentato dalla Italo Belga confermando la decadenza e legittimando in un primo momento i nuovi bandi della Regione per l’assegnazione dei lotti di spiaggia. Bandi che al momento sono sospesi in attesa del pronunciamento dei giudici d’appello. Ismaele La Vardera di Controcorrente ha trascorso la notte in spiaggia nel tentativo di portare pressione mediatica sulle scelte che prenderà il Consiglio di giustizia amministrativa della Sicilia.

La protesta in spiaggia

Al sit-in organizzato dal deputato regionale e leader del Movimento insieme a Matteo Hallissey in programma davanti l’ex baretto di Mondello in piazza Valdesi prendono arte diversi attivisti. Assieme a loro, presenti anche gli avvocati Leone-Fell e Sparti, oltre ai consiglieri comunali di Controcorrente, Ugo Forello e Giulia Argiroffi. I manifestanti hanno esteso l’invito a tutti i cittadini che vorranno partecipare all’iniziativa anche adesso nell’attesa del pronunciamento.

Anche se la storica concessione della società Italo Belga è stata confermata, infatti, le cose potrebbero nuovamente cambiare dal 2027, con nuovi bandi e dunque nuove società a gestire l’arenile.

Situazione non definitiva

La revoca da parte della Regione arriva a fine febbraio scorso, motivata dal “decadimento del rapporto di fiducia” con Italo Belga. La quale impugna senza successo la revoca davanti al Tar, dunque vedendo confermata l’ingiunzione a evacuare l’arenile. La società ricorre al Cga, e proprio in questo ambito arriva il decreto del presidente Ermanno De Francisco che parlando di motivi di ordine pubblico ridà le chiavi della spiaggia a Italo Belga.

Nel frattempo, Regione e Comune si danno da fare per garantire l’ordine a Mondello, con piani straordinari di pulizie e bandi di assegnazione provvisoria.

Adesso la società ha il diritto a rimanere sulla spiaggia, organizzandone i servizi. Questo però non in eterno: la concessione dovrà essere messa a bando quando sarà approvato il Pudm comunale, cosa prevista per il 2027.