Più di quarant’anni di carriera ai vertici delle classifiche internazionali e un omaggio alla grande stagione della musica dance anni Novanta.

Charlie Mauthe, il dj siciliano più famoso nel mondo, festeggia i suoi oltre 40 anni di carriera con l’evento “Freedom Party 90”, in programma il 24 gennaio alle 22.30 al Dorian Club, in via Rosario Gerbasi 6 a Palermo.

Una serata-evento dedicata all’era d’oro della dance, durante la quale verranno celebrati anche i 26 anni di “Crime of Passion” e “Coming Through the Light”, i brani firmati dal progetto Bamble B, che hanno reso Charlie Mauthe una figura di riferimento nei dancefloor di tutto il mondo, dall’Europa agli Stati Uniti.

Il Freedom Party 90 sarà un vero e proprio viaggio musicale che attraverserà gli anni Ottanta, i Novanta e i primi Duemila, ripercorrendo le tappe più significative dei 41 anni dietro la consolle dell’artista. L’evento coinciderà anche con il compleanno di Charlie Mauthe, trasformando la notte in una grande festa condivisa con il pubblico palermitano.

Il ticket di ingresso costa 30 euro per chi vuole seguire la formula apericena servita al tavolo, drink e spettacolo dalle 20. Chi sceglierà di entrare alle 22,30 pagherà 20 euro e potrà assistere allo spettacolo e avere diritto a un drink.

Prenotazioni al 3405244960.

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dance, per chi ha vissuto gli anni Novanta e per chi vuole riviverne l’energia con uno dei dj italiani più apprezzati a livello internazionale.

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 22:30

