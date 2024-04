La tragica notizia per la comunità di Misilmeri

E’ sconvolta la comunità di Misilmeri per la tragica scomparsa di Chiara Maganesco, 43 anni, l’educatrice conosciuta da tutti i suoi concittadini per la forza e l’allegria che emanava. E’ accaduto nella giornata di ieri, 23 aprile 2024, in tarda sera.

A dare la triste notizia è stato il comune di Misilmeri, nelle prime ore del mattino seguente all’accaduto, attraverso un post su Facebook: “Dolore, sgomento, tristezza e malinconia del cuore sono tangibili già da sta notte nella nostra città” – ha scritto il sindaco del comune palermitano, Rosario Rizzolo -. In molti si sono stretti attorno alla famiglia di Chiara per esprimere un pensiero e per ricordare la “meravigliosa educatrice della Dd statale 2° circolo Landolina” del comune siciliano.

L’affetto della comunità di Misilmeri

“La morte è un tema dal quale tutti vogliamo fuggire” – scrive l’ex sindaco Rosalia Stadarelli – si presenta nella vita di tutti noi, e il dolore e la sofferenza è così forte che possiamo arrivare a diffidare che si possa davvero vivere l’amore”, in centinaia hanno dedicato un pensiero alla giovane educatrice e amica di tutti.

Molto conosciuta al suo paese di origine, in molti ricordano Chiara come una donna forte, gioiosa, allegra che lottava e soffriva e insegnava a tutti la bellezza della vita. A portare via la giovane mamma è stata una malattia, un utente ha voluto così esprimere la sua solidarietà: “Abbiamo vissuto un cammino di malattia molto simile, siamo stati vicini – continua – “Tutto a posto” è la parola chiave per chi combatte contro una malattia e chi gli sta vicino – conclude – Chiara ti saremo sempre vicini”.

“Chiara in queste ore viene definita dai suoi amici guerriera, capitano, esempio di vita e di lotta” – scrivono sui social – ma Chiara era tutto questo e molto di più”.

I messaggi sui social

“Voglio ricordarti così…sempre allegra e sorridente …con te era impossibile nn ridere…fino alla fine mi hai detto sempre futtitinne cuci ..vai avanti che sei una persona meravigliosa e meriti tanto …da quelle parole ne ho preso veramente spunto…perché in quel momento eri tu che avevi bisogno di forza…ma talmente eri tu la persona straordinaria che la trasmettevi agli altri ….grazie di tutto …per avermi dato in tutti questi anni la tua vera e splendida amicizia..cosa rara ad oggi ….tvb cuci …nn ti dimenticherò mai e poi mai”, scrive Pietro.

“La tua forza,la tua Tenacia,e il tuo modo di fare rimarranno un ricordo indelebile .. è stato un onore conoscerti e sono felice che il buon Dio ti abbia messo nel mio cammino!

Vivrai per sempre nel cuore di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerti ….

Veglia da lassù sui tuoi bambini , Francesco e Paride,e soprattutto su tuo marito che ha il compito di crescerli ed educarli anche per te ?…

Chiara Maganesco ❣️Buon viaggio ❣️”, scrive Mary.

“Te ne sei andata in silenzio, con la Tua Forza e con il Tuo Stile. Rammaricati per la perdita della nostra cara amica Chiara.

Con Lei vanno via tanti momenti convissuti con stima, simpatia ed affetto. La ricorderemo come una persona forte, gentile e dai modi graziati. Che il Signore la accolga nel regno dei cieli e che dia la Forza necessaria alla Famiglia per superare questo tremendo dolore.

Ci sono persone che in vita portano una luce nel mondo e che dopo che se ne sono andate la luce rimane. Sicuramente quel sorriso e quella luce di Chiara Maganesco rimarranno sempre nelle nostre menti. Sentite Condoglianze alla Famiglia Tutta. Giulio e Graziella Falcetta”.

