Indaga la polizia

Il titolare di un autonoleggio di 55 anni in via Bernini è stato picchiato con un bastone da un uomo 54 anni. Il commerciante aveva chiesto indietro i soldi dati in prestito.

Ne è nata una rissa e poco dopo l’aggressore ha preso un pezzo di legno e ha colpito la vittima alla testa. Poi è fuggito.

L’aggressore non pago insieme ad un cugino è tornato nell’autonoleggio insieme ad una terza persona. I tre sempre armati di bastone hanno distrutto due autovettura. Una in uso al titolare dell’autonoleggio.

Non paghi cercavano di entrare dentro l’esercizio commerciale. Non ci sono riusciti grazie all’arrivo della polizia che indaga per cercare di ricostruire quanto successo.