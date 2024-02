L'annuncio dell'assessore Maurizio Carta

Il Comune di Palermo continua nel percorso di rilanciare il waterfront del capoluogo siciliano. Una volontà di cui l’assessore alla Rigenerazione Urbana Maurizio Carta aveva parlato in un’intervista rilasciata ai microfoni di BlogSicilia a margine di un evento presso la Camera di Commercio di Palermo. In quell’occasione, l’esponente della Giunta di Roberto Lagalla aveva menzionato anche l’ex Chimica Arenella, bene attualmente in disuso posto a poche decine di metri dal mare. Struttura sulla quale oggi si apre una nuovo strada verso un futuro rilancio.

Un bando internazionale per rilanciare l’ex Chimica Arenella

Il progetto di riqualificazione dell’area della VII Circoscrizione è stata infatti inserita nella IV edizione di Reinventing Cities. Competizione globale a cui parteciperanno 100 fra le più influenti città del Mondo sul tema del cambiamento climatico e delle relative correlazioni con l’urbanistica. Un gruppo d’elitè di cui fanno parte ad esempio Almeria, Bilbao, Bologna, Bruxelles, Glasgow, Milano, New York, Renca, Roma, San Antonio, San Francisco, San Paolo, Seattle e Venezia. L’idea per l’ex Chimica Arenella è quella di trova soluzioni economiche ed urbanistiche per riqualificare il bene.

“Aver candidato l’ex Chimica Arenella significa portare avanti una delle strategie di rigenerazione urbana a cui l’Amministrazione Lagalla tiene maggiormente, esplicitata nelle direttive generali del PUG – ha dichiarato in una nota l’assessore Maurizio Carta -. Riqualificare le aree costiere e le borgate marinare, migliorare la qualità della vita delle periferie, rendere policentrica la città attraverso nuovi attrattori e stimolare l’interesse di operatori economici e finanziari sia locali che di livello internazionale“.

I possibili interventi futuri

L’obiettivo del progetto è quello di innescare nell’area dell’Arenella un progetto di rigenerazione urbana da inserire nell’idea di un più ampio rilancio del patrimonio costiero della città. Ragionamento nel quale rientrano ad esempio gli interventi in essere e futuri sulla Costa Sud, la futura realizzazione di un innovation hub all’interno del porto e il rilancio della Costa Nord. Area, quest’ultima, in cui rientra l’ex Chimica Arenella.

“Il sito, per le sue caratteristiche – spiega l’assessore Carta -, si presta ad ospitare svariate funzioni, quali ad esempio strutture turistico-ricettive, attrezzature sportive e per il tempo libero, attività culturali, attività per l’artigianato e qualsiasi altra funzione compatibile con il pregio dell’ambito, e in linea con i principi progettuali e i criteri di sostenibilità definiti dal bando. Il concorso, in due fasi, servirà sia a indagare proposte progettuali sia a verificare l’interesse del mercato e, quindi, concorre alla crescita della reputazione e attrattività internazionale della città”.