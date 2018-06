Per tre giorni il Mercato Ortofrutticolo di via Montepellegrino resterà chiuso. Lo ha stabilito il Sindaco con una ordinanza pubblicata oggi sul sito istituzionale del Comune di Palermo.

La chiusura è prevista per il 28, 29 e 30 giugno prossimi e si è resa necessaria per affrontare alcune “inadeguatezze igienico sanitarie” e garantire che gli interventi sanitari siano svolti senza rischio di contaminazione per i prodotti ortofrutticoli.

Alcuni controlli svolti nelle scorse settimane avevano evidenziato diverse criticità, riscontrate anche dal Corpo Forestale e dall’Isperttorato per la tutela della qualità e la repressioni frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.