Ultimo giorno di disagi estivi per gli automobilisti che percorrono l’autostrada Palermo Catania, la A19, nei pressi di Palermo. E’ stata ulteriormente anticipata la chiusura dei cantieri fra Bagheria e Casteldaccia. Verranno rimossi entrambi stasera e non uno oggi e uno domani come previsto nell’ultimo cronoprogramma Anas.

Schifani: “Ce l’abbiamo fatta”

“Ce l’abbiamo fatta, la nostra battaglia è stata premiata. Già da stasera (venerdì 4 luglio) entrambe le carreggiate dell’A19 da e verso Palermo saranno liberate dai cantieri tra Bagheria e Casteldaccia, con un giorno di anticipo” annuncia il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani. Il risultato arriva dopo l’incontro di Schifani a Roma, nella sede Anas, con i vertici della società.

“Avevo promesso un’azione concreta – aggiunge – e oggi posso dire che abbiamo mantenuto l’impegno. Con la schiena dritta, la Regione è in campo per garantire efficienza e rispetto per milioni di cittadini siciliani”.

Stop ai lavori per favorire l’esodo estivo

La rimozione anticipata dei cantieri è stata decisa anche per favorire gli spostamenti dell’utenza verso il capoluogo siciliano in concomitanza con l’approssimarsi il 15 luglio della festa di Santa Rosalia, Santa Patrona della città di Palermo.

Superato anche l’ultimo cronoprogramma

L’ultimo cronoprogramma Anas parlava di rimozione in due tempi: venerdì sera (quindi stasera) la rimozione del cantiere di Casteldaccia sulla carreggiata in direzione Catania; l’eliminazione del cantiere sulla carreggiata opposta era già stata fatta due settimane fa. Sabato sera (quindi domani sera) la rimozione delle barriere del cantiere di Bagheria.

Una decisione possibile anche grazie all’istituzione dei tripli turni di lavoro su Bagheria. In quel cantiere si è svolta una turnazione h24, tre squadre da otto ore ciascuna, in grado di accelerare la rimozione.

Lavori continuano ma senza interferire con il traffico

“Le attività per l’innalzamento della sicurezza dell’autostrada A19 proseguiranno senza interferire con la circolazione” fanno sapere da Anas.

Le attività finora svolte riguardano il potenziamento della soletta dell’impalcato delle opere presenti, oltre che la sostituzione dei cordoli e delle barriere di sicurezza con dispositivi di nuova generazione.

Dal 15 luglio nuovi vertici Anas e nuovi subcommissari

Il prossimo 15 luglio, infine, arriva a Palermo il nuovo direttore di Anas per la Sicilia, l’Ingegner Nicola Montesano che, non appena insediato, il Presidente della Regione nominerà anche suo sub commissario per i lavori in autostrada affiancandogli Simona Vicari