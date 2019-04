La municipale ha riportato la calma

L’intervento degli agenti della polizia municipale interrompe una serata organizzata all’interno di un locale di via Isidoro La Lumia in cui 50 persone, secondo gli operanti, ballavano in un ambiente di 50 metri quadrati con musica oltre l’orario consentito dall’ordinanza in vigore a Palermo.

Secondo gli agenti il titolare non possedeva la relazione fonometrica delle apparecchiature elettroacustiche in uso. L’uomo è stato denunciato per disturbo della quiete pubblica con conseguente sequestro delle apparecchiature musicali. E’ stata inoltre contestata la mancanza dell’alcol test da mettere a disposizione degli avventori ed ancora il titolare insieme ad un barman, entrambi addetti alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, sono stati sanzionati perché non possedevano l’attestato di alimentarista.

I caschi bianchi hanno interrotto la serata danzante e hanno fatto sgomberare i locali sprovvisti dei dispositivi antincendio. Nel corso delle operazioni di sgombero si sono verificati momenti di tensione e turbative all’ordine pubblico, sedate dagli stessi poliziotti municipali.

Un altro intervento è stato in un pub di piazza Monte di Pietà, dove è stata rilevata la mancata applicazione delle procedure HACCP. Il locale vendeva bevande alcoliche e superalcoliche senza il previsto attestato di alimentarista dei due barman e del titolare; a quest’ultimo è stata inoltre contestata la mancata pubblicazione del listini prezzi dei cocktails.