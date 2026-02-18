I titolari, "vittime di un tecnico"

I carabinieri e la polizia municipale hanno chiuso la palestra BodyLife gestita insieme a un socio dall’influencer Eros Di Maio, conosciuto su TikTok come “Eros Luxor”. La struttura in piazza Tineo, a pochi passi da via Oreto secondo quanto accertato durante un controllo da parte delle forze dell’ordine non aveva tutte le carte in regola.

“La palestra – dicono i carabinieri – operava in modo completamente irregolare anche sul piano commerciale e professionali. È stato accertato che un istruttore lavorava in assenza del necessario titolo abilitativo e che la struttura era priva di autorizzazione sia per l’attività sportiva che per la vendita di alimenti al suo interno, mancando la figura tecnica obbligatoria per legge”.

La palestra non avrebbe avuto anche il certificato di prevenzione incendi e del documento di valutazione dei rischi. “Violazioni gravi – dicono i militari- che hanno portato al sequestro dell’intero locale e di tutta l’attrezzatura”.

I titolari del centro fitness fanno sapere di essere stati raggirati da un tecnico che avrebbe garantito che il locale fosse a norma. Adesso si sono rivolti allo tudio legale Giambrone and partners e all’avvocato Fausta Catalano per impugnare le sanzioni, per un totale di 12 mila euro, ricorrere contro la denuncia e poi querelare il tecnico.