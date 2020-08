Il provvedimento della polizia

La polizia di Stato ha disposto la chiusura per cinque giorni del Country Disco Club a Palermo per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

A comunicarlo su Facebook gli stessi titolari della struttura. “Ci teniamo a comunicarvi che a seguito di un controllo della polizia amministrativa del commissariato San Lorenzo, è stata disposta la chiusura del locale per giorni – si legge nel post del Disco Club – In particolare, si contesta che gli avventori non indossavano le mascherine e non rispettavano il distanziamento sociale”.

Lo stop alle serate da ballo è scattato ieri. “Ormai tutti voi, appassionati, amici e clienti, conoscete alla perfezione i protocolli organizzativi che abbiamo messo in atto per garantire un po’ di sano e sicuro divertimento, che tra l’altro dichiarate di seguire ogni volta che acquistate un biglietto attraverso il nuovo sistema di biglietteria online – aggiungono i gestori – Nonostante questo, però, ci sentiamo di fare una critica costruttiva come più volte è capitato di riceverne. Da quando ci è stato concesso di riaprire, il senso di responsabilità nei confronti delle norme anti contagio è lentamente scemato, fino a quasi scomparire del tutto. In particolare nell’utilizzo delle mascherine quando non si riesce a garantire il distanziamento di almeno un metro le abbiamo anche fornite ma le troviamo gettate nel viale ancor prima che siate dentro al locale. Il rispetto sempre del distanziamento sociale (al bar, in pista, al bagno ecc…). Vi chiediamo pertanto semplicemente di rispettare la legge.

Ci vediamo il prossimo weekend ma non escludiamo che, se non dovessimo vedere la vostra collaborazione del rispetto delle regole, resteremo chiusi fino a quando non lo riterremo opportuno”.