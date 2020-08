Ci sono tre positivi al Covid19 nella sola Augusta, come confermato dal sindaco, Cettina Di Pietro, che non nasconde la sua preoccupazione

“In questo momento risultano essere in numero di tre. Altri tamponi – dice il sindaco di Augusta, Cettina Di Pietro – sono stati effettuati e di essi si attende l’esito. Colpisce come nel momento di peggiore crisi, quando a livello nazionale i contagiati erano decine di migliaia e quando anche comuni a noi vicini erano pesantemente colpiti, Augusta, grazie anche a un rispetto scrupoloso del lockdown da parte dei cittadini, non ha mai superato la soglia dei contagiati di 10 unità. In questo momento questi tre casi sono, perciò, un numero che mi preoccupa”

Secondo quanto sostenuto dal sindaco, il contagio sarebbe avvenuto fuori dalla Sicilia, addirittura dall’estero. “Vero è che sono, per così dire, casi di importazione, ossia di augustani che rientravano dall’estero, ma è pur vero che la loro presenza sul territorio potrebbe ingenerare altro contagio. Fortunatamente oggi conosciamo il virus e sappiamo che ci sono delle semplici precauzioni che, se correttamente adottate, sono in grado di prevenire la diffusione del virus. Basta indossare, in maniera corretta, la mascherina e mantenere le distanze di sicurezza, soprattutto nei luoghi al chiuso”.

In Sicilia, dai dati di ieri, scende a 39 il numero dei ricoverati in ospedale ma salgono a 3 quelli in terapia intensiva, con 242 in isolamento domiciliare: 281 gli attuali positivi al coronavirus. Sono 3.298 le persone che fino ad oggi hanno avuto la malattia; fermo, fortunatamente ormai da due settimane, rimane il numero dei decessi: 283. I tamponi effettuati da ieri ad oggi sono stati 2508 (quasi 277 mila in totale).

Torna a calare il numero dei nuovo contagi da coronavirus a livello nazionale nelle ultime 24 ore – secondo il bollettino diffuso dal ministero della Salute – sono stati 295, per un saldo complessivo di 247.832 casi totali.

Gli attualmente positivi sono 35 più di ieri (12.457 il totale), mentre i dimessi e guariti (+255) superano quota 200 mila (200.229). Cinque i morti nelle ultime 24 ore (il totale è 35.146): 2 in Emilia Romagna, 1 in Lombardia, 1 in Veneto e 1 in Toscana. I pazienti in terapia intensiva sono 43, due in più rispetto a ieri, quelli ricoverati con sintomi 705 (undici in meno); in isolamento domiciliare sono in 11.709 (+44).