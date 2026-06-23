Disagi per lavori e ispezioni stradali nel corso della settimana appena iniziata e, in alcuni casi, anche nei primi giorni della prossima.

Chiusura notturna della diramazione Catania della A 18

A partire da ieri e fino a venerdì 26 giugno, nella fascia oraria dalle 22 alle 6 del giorno successivo, verrà chiusa al traffico la A18 Dir “Diramazione di Catania” fra i km 1,750 e 0. Si tratta di un tratto di poco meno di due chilometri nel complesso che incide sulla viabilità comunale catanese

Il provvedimento, rende noto Anas, è necessario per consentire l’esecuzione, in sicurezza, degli interventi manutentivi all’interno del sottopasso stradale di Viale Mediterraneo, ricadente nel territorio comunale.

Il percorso alternativo sarà indicato in loco mediante la prescritta segnaletica stradale e sarà garantito attraverso la via Pietra dell’Ova.

Senso unico alternato sulla Statale 113 a San Pier Niceto

Anas informa, inoltre, che oggi e domani, martedì 23 e mercoledì 24 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 20, tra i km 32,450 e 32,750 della strada statale 113 “Settentrionale Sicula” verrà istituito un senso unico alternato regolato mediante impianto semaforico o personale addetto al traffico. Il provvedimento serve per eseguire alcune verifiche periodiche all’interno della galleria “San Pier Marina”, ubicata nel Comune di San Pier Niceto, in provincia di Messina.

Altro cantiere fino a fine luglio

Inoltre, fra oggi 23 giugno e il 31 luglio verrà istituito un senso unico alternato regolato da semaforo o movieri fra i km 19,200 e 19,450 della strada statale 113 Dir, nel Comune di Messina. Le limitazioni sono necessarie al fine di eseguire i lavori di ripristino della pendice rocciosa.

Ispezioni sul Ponte Mili di Messina Statale 114

Sull’altra statale la 114, per consentire l’esecuzione delle ispezioni periodiche sul ponte Mili di Messina, fra i km 8,481 e 8,517 della strada statale “Orientale Sicula”, da ieri, lunedì 22 e fino a venerdì 26 giugno, nella fascia oraria dalle 9 alle 18, è stato istituito il senso unico alternato regolato da semaforo o da personale addetto.

Statale 115, nuovi giunti nei viadotti

Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”, infine, Anas eseguirà i lavori di manutenzione programmata per la sostituzione dei giunti di dilatazione sui viadotti Irminio e Guerrieri, nel comune di Modica, in provincia di Ragusa.

Per consentire le attività, sarà necessaria l’istituzione del senso unico alternato regolato da semaforo da ieri, 22 giugno, dal km 332,220 al km 333,260, in corrispondenza del viadotto Irminio per la durata prevista di 60 giorni; dal 30 giugno, ovvero martedì della prossima settimana, dal km 336,000 al km 336,501 sul viadotto Guerrieri per la durata prevista di 30 giorni.