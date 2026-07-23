Stop agli odori nauseabondi che nelle ultime settimane hanno investito l’area della cala arrivando fino al molo trapezoidale di Palermo. Sono iniziate le operazioni di copertura della vasca realizzata nell’ambito dei lavori del Sistema Cala al Foro Italico. Di fatto l’odore era legato al fatto che la vasca appena realizzata era ancora aperta anche se in funzione e con le alte temperature di questi giorni gli odori erano incontrollabili ed hanno invaso l’intera zona.

Le operazioni di copertura risolveranno il problema ma non solo quello degli odori. Si tratta, infatti, di una fase fondamentale dell’intervento, propedeutica al ripristino del prato e alla successiva restituzione alla città di uno degli spazi verdi più importanti del suo waterfront.

L’area sarà coperta dal prato

Ultimate le operazioni di copertura della vasca, si procederà con il ripristino degli strati di terreno, dell’impianto di irrigazione e del tappeto erboso, fino alla completa riqualificazione dell’area verde. Di fatto sopra la vasca di depurazione tornerà ad esserci un prato.

“L’avvio della copertura della vasca rappresenta un passaggio decisivo verso la conclusione di un’opera strategica per Palermo – dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore ai Lavori pubblici Totò Orlando – Abbiamo lavorato per superare ritardi e criticità, recuperare il cronoprogramma e dare nuovo impulso al cantiere. Questa fase consentirà di avviare il ripristino del prato del Foro Italico e la restituzione alla città di uno spazio verde di grande valore, con una riqualificazione che rafforzerà il rapporto di Palermo con il mare. Il Sistema Cala è una grande opera di risanamento ambientale, oltre che infrastrutturale: il potenziamento del sistema di collettamento e depurazione permetterà di migliorare la gestione delle acque reflue, ridurre l’impatto degli scarichi sul mare e contribuire al recupero della qualità delle acque della Cala e del litorale palermitano. Il risultato finale sarà un’area riqualificata, sostenibile e pienamente fruibile dalla comunità”