Il “Ciccacustico” Solo Tour di Giorgio Ciccarelli comincia dalla Sicilia e da Palermo: giovedì 22 ottobre, alle ore 22:00, il PunkFunk (via Napoli 8/10) apre le porte al chitarrista milanese, per la prima data di un giro che toccherà, una dopo l’altra, Messina, Ragusa e Siracusa, per proseguire con altri appuntamenti lungo la penisola.

Canzoni portate all’osso

Dopo la prima parte elettrica del tour di A luci spente, Ciccarelli cambia completamente prospettiva: un solo set acustico, in locali selezionati e a stretto contatto con il pubblico. Non è una versione ridotta dello spettacolo elettrico, ma un altro modo di stare dentro le canzoni.

I brani, infatti, vengono privati di tutto ciò che non è indispensabile e restano voce, chitarra, parole, dinamiche e silenzi. Niente formazione alle spalle, niente muri di suono, niente possibilità di nascondersi. Ed è proprio qui che esce la parte più cantautorale di un musicista che arriva dal rock alternativo, dal noise e dal post-rock.





Un repertorio che attraversa tutta la sua storia

La scaletta parte naturalmente da A luci spente, il quarto album solista, ma attraversa tutto il percorso musicale di Ciccarelli: la produzione solista, i brani a cui ha contribuito negli anni con Sux! e Afterhours, fino ad alcune canzoni che hanno influenzato il suo modo di scrivere e di suonare.

Un viaggio dentro quarant’anni di rock alternativo italiano raccontato da chi c’era.

A luci spente (Deluxe Edition): l’uscita è il 23 ottobre

Il tour siciliano accompagna l’uscita di A luci spente (Deluxe Edition), in arrivo in tutti gli store digitali venerdì 23 ottobre 2026 per Vrec Music Label, il giorno dopo il concerto al PunkFunk e in contemporanea con la data di Messina.

La nuova edizione contiene quattro brani in versione acustica, tra cui una rilettura acustica di “Bella giornata” dei Sux!: un percorso che mette in relazione il presente di A luci spente con le diverse fasi della sua storia musicale.





Chi è Giorgio Ciccarelli

Chitarrista, cantante, polistrumentista, autore e produttore, Giorgio Ciccarelli ha attraversato una lunga storia del rock alternativo italiano. Dagli esordi con i Colour Moves alla fondazione dei Sux!, entra negli Afterhours alla fine degli anni Novanta e vi rimane per quindici anni.

Dopo l’uscita dalla band avvia la carriera solista con Le cose cambiano (2015), seguito da Bandiere (2018), Niente demoni e dei (2021) e A luci spente (2025). In quest’ultimo concentra su di sé composizione, esecuzione, arrangiamento, registrazione, missaggio e produzione; i testi sono di Tito Faraci, presenza costante del suo percorso solista.

Luogo: PunkFunk, Via Napoli, 8/10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 22:00

Prezzo: 0.00

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