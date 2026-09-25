Un ciclista di 23 anni è rimasto ferito in un incidente con un camion sulla statale 113 nei pressi di Carini. Il giovane si trovava in sella alla sua bicicletta, quando in base al racconto dei familiari è stato investito da un camion.

Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato in codice rosso il giovane all’ospedale Villa Sofia. I rilievi sono stati condotti dai carabinieri.

La mamma Elisa, attraverso un commovente messaggio pubblicato sui social, ha lanciato un accorato appello alla comunità, chiedendo a tutti di pregare per il figlio.

“Vi prego, pregate per mio figlio Davide. Ha avuto un incidente e lo ha preso di petto un camion mentre era con la bici. Aiutatelo con le preghiere”.

La donna ha rivolto le sue preghiere anche ai Santi Cosma e Damiano e a Gesù Crocifisso, affidando alla fede la speranza per il figlio.

Un dettaglio che in queste ore commuove la comunità: solo dieci giorni fa Davide aveva portato a spalla il Santissimo Crocifisso in processione, un gesto di fede che oggi la sua famiglia rivolge nuovamente verso di lui, chiedendo alla stessa comunità di stringersi in preghiera.

In queste ore, familiari e amici attendono con apprensione notizie sulle condizioni del giovane.