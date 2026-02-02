Il Ministro degli Esteri e Vice Premier Antonio Tajani sbarca, oggi, in Sicilia, nell’ambito di una più vasta missione di sistema a sostegno del tessuto produttivo delle tre regioni del Sud colpite dal Ciclone Harry. Una visita anticipata da BlogSicilia giovedì scorso dopo che lo stesso Tajani ne aveva parlato a Bruxelles.

La strategia per sostenere l’Export

Si tratta di una missione che si inserisce nel quadro delle iniziative del Governo a favore dell’internazionalizzazione e vede la partecipazione dei vertici di ICE (Istituto del Commercio Estero), SIMEST Società che si occupa di soluzioni per il Commercio estero), SACE (Servizi assicurativi) e Cassa Depositi e Prestiti. Nel corso della missione il Ministro incontrerà i Presidenti di Regione e i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare le misure straordinarie prese dal Governo a sostegno delle imprese dei territori colpiti.

Tajani da Schifani a Palazzo d’Orleans

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani riceverà a Palazzo d’Orléans il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, assieme a a delegazione composta proprio dai vertici di Ice, Simest, Sace e Cassa depositi e prestiti.

Al centro del colloquio ci sarà proprio l’iniziativa della Farnesina che sta coordinando ilo pacchetto di misure a sostegno delle aziende esportatrici o appartenenti alla filiera export, volto a compensare i danni subiti dagli eventi calamitosi e favorire una pronta ripresa dell’attività verso l’estero.

La delegazione, nella Sala Alessi, incontrerà i rappresentanti delle comunità imprenditoriali locali per illustrare gli strumenti di supporto offerti alle imprese dei territori colpiti.

Il pacchetto: oltre 315 milioni di interventi

ICE ha approvato un pacchetto di interventi per un valore complessivo di 15 milioni di euro, valido per un anno, che prevede la partecipazione gratuita alle iniziative promozionali in Italia e all’estero, il rimborso delle quote già versate e l’accesso a strumenti digitali ed e-commerce, il tutto con procedure semplificate.

SIMEST ha definito misure emergenziali con un plafond dedicato di 300 milioni di euro, comprendenti contributi a fondo perduto fino al 20% per mercati strategici, indennizzi per danni e perdite di reddito e agevolazioni per investimenti in transizione digitale ed ecologica.

SACE ha attivato misure assicurative e finanziarie straordinarie valide fino al 30 giugno 2026, tra cui moratorie, proroghe e supporto dedicato alle imprese. Cassa Depositi e Prestiti è, infine, coinvolta nella definizione di strumenti finanziari per la fase di ricostruzione, sulla base dell’esperienza maturata in precedenti eventi calamitosi.

Perché è rilevante il commercio estero

Il Commercio estero per il Sud Italia è particolarmente rilevante ed è già stato colpito dalle vicende dei dazi Usa

La Sicilia, negli ultimi dati disponibili, si conferma la 2ª regione del Mezzogiorno per export, con un interscambio pari a 32,9 miliardi di euro nel 2024 e un export di 13,4 miliardi; nei primi nove mesi del 2025 le esportazioni hanno raggiunto 9,5 miliardi, trainate in larga parte dalla raffinazione petrolifera.

Le altre regioni

La Sardegna ha registrato un crollo delle esportazioni nel m2025 che sfiora i 2 miliardi di euro rispetto al 2024 mentre la Calabria, pur con valori più contenuti, ha mostrato una dinamica positiva anche se non raggiunge il miliardo di euro complessivo