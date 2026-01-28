Continua a crescere la stima dei danni arrecati dal ciclone Harry “I danni fino ad ora segnalati in base ai conteggi di questa mattina. ha raggiunto 2 miliardi di euro in Sicilia”.

Lo ha detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani questa mattina ospite della trasmissione di approfondimento del mattino di SkyTg24. Il presidente era collegato in diretta da Palermo per parlare sia del ciclone Harry che della frana di Niscemi.

Appena ieri sera l’Ars ha approvato la legge proposta dal governo regionale che aggiunge risorse e porta a complessivi 91 milioni gli stanziamenti d’emergenza della regione (oltre i 33 statali).

La Frana di Niscemi

Sulla frana di Niscemi il governatore ha annunciato “Oggi sarà adottato un decreto che permetterà di erogare subito 5000 euro per ciascuna famiglia sfollata per provvedere ad una sistemazione alloggiativa per i prossimi 12 mesi”. in base alle cifre già note si tratterà di un primo stanziamento ma la previsione è di un contributo minimo di 400 euro mese a famiglia per un anno ma che può crescere fino a 900 euro (100 euro in più per ogni componente della famiglia.

“A seguire erogheremo anche – dice Schifani – contributi agli imprenditori ed alle attività”.

Per il futuro serve pianificazione urbanistica

Per Schifani “La situazione è cambiata negli ultimi anni e gli eventi estremi sono sempre più frequenti. Due anni fa fu il fuoco a devastare a Sicilia, ora il mare. Non è il momento delle polemiche ma la vicenda di Niscemi ci dice che bisogna ripensare i modelli urbanistici degli anni scorsi che non sono più applicabili”

La polemica sui soldi del Ponte

“Non mi fa impazzire questa polemica politica sull’uso dei soldi del Ponte per l’emergenza. Non vedo alcun motivo di appaiare le due realtà. Si tratta solo di polemica politica. Non è mia abitudine accedere a queste polemiche che fanno parte della polemica politica. Non credo ci sarà problema a reperire i fondi. Lasciamo da parte le polemiche e concentriamoci sulle cose da fare che sono tante e urgenti”