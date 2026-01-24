La capitaneria di porto di Palermo ha emesso un’ordinanza per chiudere uno dei due porti dell’isola di Ustica dopo i danni provocati dal ciclone Harry. I militari dopo un sopralluogo e verifiche hanno interdetto il porto del molo Cimitero per i movimenti oscillatori notati durante le operazioni di sbarco dei veicoli dal mototraghetto Sibilla.

In attesa di nuovi interventi urgenti la struttura portuale sarà chiusa. Una decisione contestata dal sindaco di Ustica Salvatore Militello, che chiede ulteriori accertamenti e nelle more una riapertura parziale.

“Il molo Cimitero è l’infrastruttura primaria per il transito e l’imbarco dei mezzi adibiti alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. L’impossibilità di accesso per i mezzi pesanti impedisce il regolare trasferimento dei rifiuti verso i centri di smaltimento sulla terraferma. Il prolungarsi di tale blocco espone la popolazione a gravissimi rischi igienico-sanitari, con possibili ripercussioni di ordine pubblico – ha scritto il sindaco in una nota inviata agli organi competenti -. La banchina è stata oggetto di opere di messa in sicurezza ultimate meno di due mesi fa dal dipartimento delle infrastrutture della Regione siciliana. Risulta difficile riscontrare, da un primo esame visivo, criticità tali da giustificare una chiusura totale”.