Cambiare l’approccio e redigere un nuovo tipo di bilancio europeo che sia ambizioso e guardi al sostegno nei confronti delle comunità colpite dalle catastrofi naturali a partire dal ciclone Harry e dal necessario supporto a Sicilia, Sardegna e Calabria. E’ il pensiero dell’eurodeputato del Pd Giuseppe Lupo. L’esponente siciliano lo ha espresso durante un’intervista a margine dell’evento “Tutta un’altra Europa. Una serata italiana” tenutati a Bruxelles.

L’evento in vista del bilancio pluriennale d’Europa

“Momento di confronto utile in vista della definizione e approvazione del quadro finanziario pluriennale. Grande attenzione rispetto al fondo sociale europeo sulle politiche sociali, in particolare alla lotta alla povertà e a qualsiasi forma di disagio minorile. Attenzione anche riguardo ai temi della competitività, crescita e produttività. Senza questi elementi non c’è coesione. Dobbiamo lavorare molto per rafforzare coesione sociale e territoriale, con particolare attenzione a settori come la pesca e l’agricoltura ma anche nuove tematiche. L’Europa ha bisogno di un bilancio europeo più ambizioso e per questo anche più forte in modo tale da poter affiancare le necessità e i bisogni dei cittadini europei” ha detto Lupo a margine dell’evento.

Cambiamenti climatici e disastri naturali

Soffermandosi sui disastri climatici che recentemente hanno colpito il Meridione d’Italia e le Isole l’eurodeputato del Partito Democratico ha affermato che “l’Europa dev’essere vicina ai territori tramite il lavoro degli eurodeputati. Tocca agli eletti essere collante fra le istituzioni europee e i territori, avvicinare le comunità locali all’Europa. Un pensiero va alla città di Niscemi, colpita dalla frana a seguito dei disastri climatici che l’hanno travolta e alle popolazioni che sono state colpite dal Ciclone Harry come Sicilia, Calabria e Sardegna”.

Per l’eurodeputato la strategia europea va pensata guardando ai cambiamenti in atto “Dobbiamo investire di più anche per prevenire i cambiamenti climatici e mettere i territori in condizione di reagire prontamente per garantire sicurezza ai territori e ai cittadini”.