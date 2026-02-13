Sarà operativa dal prossimo martedì 17 febbraio la piattaforma della Regione Siciliana per presentare le istanze e accedere ai contributi straordinari destinati ai gestori di stabilimenti balneari e di altre attività economiche danneggiate dal ciclone Harry, ma anche alle aziende operanti nel territorio di Niscemi, colpito dalla frana.

Cosa prevede l’Avviso

L’avviso, gestito dal dipartimento delle Attività produttive e dall’Irfis, prevede un contributo straordinario fino a 20 mila euro da richiedere attraverso un’autocertificazione come da modello C1 predisposto dall’amministrazione.

È prevista la possibilità di cumulare contributi straordinari erogati da più enti, a livello locale, regionale e nazionale, nel limite massimo dell’ammontare del danno dichiarato. Inoltre, la piattaforma informatica utilizzerà la stessa modulistica della Protezione civile nazionale, in modo che con la stessa richiesta di ristoro si potrà accedere anche a eventuali nuovi fondi statali senza dover presentare ulteriore domanda e documentazione.

Ieri l’allargamento del bando anche a Niscemi

Anche le imprese di Niscemi potranno accedere all’avviso della Regione per i contributi straordinari per i danni causati dal ciclone Harry. Su indicazione del presidente Renato Schifani, commissario delegato all’emergenza, il dipartimento delle Attività produttive ha integrato proprio ieri l’avviso pubblico, gestito con Irfis, includendo le aziende operanti nel centro colpito dalla frana. Il Comune nisseno, guidato dal sindaco Massimo Conti, soggetto attuatore degli interventi, ad oggi ha censito oltre quaranta realtà produttive danneggiate.

L’avviso della Regione era già stato modificato nei giorni scorsi rendendo più semplice la procedura e la documentazione da presentare, chiarendo il principio della cumulabilità dei contributi e specificando la finestra temporale in cui caricare le domande sulla piattaforma informatica.

Dieci giorni per presentare le domande

Dal momento dell’apertura dei termini ci saranno dieci giorni. Le domande, infatti, potranno essere presentate dalle ore 12 di martedì 17 febbraio fino alle ore 12 di venerdì 27 febbraio, accedendo alla piattaforma dedicata attraverso il canale istituzionale