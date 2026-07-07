“Partiranno già nel corso di questa settimana gli ulteriori pagamenti dei contributi destinati alle imprese danneggiate dal ciclone Harry, una volta conclusa l’istruttoria delle istanze presentate nell’ambito del secondo avviso”.

Lo annuncia l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo che ricorda come “Una prima tranche di ristori, pari a 20 milioni di euro, è stata già erogata”.

Risorse incrementate dopo primi aiuti

“Successivamente – prosegue – il governo Schifani ha incrementato le risorse disponibili, portando il plafond complessivo a oltre 25 milioni di euro. Per ampliare la platea dei beneficiari, l’amministrazione regionale ha pubblicato un secondo avviso rivolto alle imprese che non avevano presentato domanda con il primo bando e ha consentito alle aziende con documentazione incompleta di integrare gli atti fino al 22 giugno scorso. Completate le verifiche necessarie sulle nuove istanze e sulle integrazioni pervenute – conclude l’assessore – si procederà ora all’erogazione delle somme spettanti ai beneficiari, così da garantire il sostegno alle imprese colpite dagli eventi calamitosi”.

Attenzione alle imprese non solo in emergenza

L’attenzione del governo Schifani alle imprese è stabile e non avviene solo nei momenti e nei casi di emergenza. Nelle stesse ore, infatti, lo stesso Tamajo ha annunciato la pubblicazione della graduatoria provvisoria di uno degli avvisi per lo sviluppo e l’Innovazione.

“Con l’approvazione della graduatoria provvisoria dell’avviso Open Innovation Sicilia compiamo un ulteriore passo concreto verso la costruzione di una Sicilia sempre più innovativa e competitiva. Vogliamo creare le condizioni affinché imprese, startup, università e centri di ricerca possano lavorare insieme, condividere competenze e trasformare le idee in opportunità di crescita e sviluppo per il territorio”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando l’esito del bando finanziato nell’ambito dell’Azione 1.1.3 del Fesr Sicilia 2021-2027.

Innovazione come leva strategica

“L’innovazione – prosegue l’assessore – rappresenta una leva strategica per rendere il nostro sistema economico più forte, attrattivo e capace di affrontare le sfide dei mercati. Il governo Schifani continua a investire con decisione sulle aziende e sugli strumenti che favoriscono la collaborazione, il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove progettualità ad alto valore aggiunto. Le risorse europee devono tradursi in opportunità concrete per il tessuto produttivo siciliano e per i giovani che scelgono di fare impresa nella nostra regione. Il nostro obiettivo – conclude Tamajo- è fare della Sicilia un punto di riferimento per chi investe in ricerca, innovazione e sviluppo. Continueremo a utilizzare al meglio le risorse per costruire un’economia sempre più dinamica, sostenibile e capace di creare valore e occupazione”.

La graduatoria è pubblicata sul sito istituzionale