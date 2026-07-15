Le aziende agricole siciliane colpite dai violenti eventi meteorologici che hanno interessato l’Isola tra gennaio e febbraio 2026 avranno due giorni in più per presentare la domanda di contributo destinata al ripristino delle strutture danneggiate. Il termine, inizialmente fissato al 25 luglio, è stato prorogato alla mezzanotte del 27 luglio.

La decisione riguarda gli aiuti previsti per le imprese agricole, singole o associate, iscritte alla Camera di commercio e in possesso di un fascicolo aziendale, che hanno subito danni alle proprie strutture in seguito al maltempo iniziato il 18 gennaio scorso.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), accedendo alla sezione “Atti amministrativi” e selezionando la voce “Ciclone Harry – Strutture”. La procedura, attiva dal 10 luglio, resterà disponibile fino alle ore 24 del 27 luglio. La presentazione dell’istanza entro la scadenza è condizione indispensabile per poter accedere al contributo e può essere presentata sull’apposito portale.

La proroga consente alle aziende interessate di completare la documentazione necessaria per ottenere il sostegno economico destinato ai danni riportati da fabbricati e altre strutture aziendali a causa delle eccezionali ondate di maltempo che hanno colpito la Sicilia nei primi mesi dell’anno.

Per gli indennizzi relativi alle perdite delle produzioni agricole è stato, poi pubblicato un apposito avviso, che definirà modalità e termini per la presentazione delle domande.