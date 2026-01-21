Ingenti i danni provocati dal ciclone Harry a Ustica soprattutto alle infrastrutture portuali dell’isola. “Stiamo ancora facendo le verifiche ma per le prossime settimane sarà difficile fare arrivare i passeggeri nella zona dell’imbarco della nave. Le onde altissime hanno provocato danni ingenti”. Lo dice il sindaco dell’isola Salvatore Militello.

“I danni molto seri anche nel porticciolo nella zona del cimitero – aggiunge il sindaco – Qui un mese fa erano state realizzate delle strutture in ghisa per rendere più sicuro l’attracco. Sono state portate via dal mare. Ho già fatto una prima relazione all’assessorato al Territorio e alla protezione civile. Io non ricordo una tempesta simile nell’isola. Anche gli anziani non hanno memoria di un vento così violento che ha sferzato Ustica. Adesso faremo anche un censimento dei danni in paese. Anche qui il vento e il temporale ha provocato non pochi problemi”.