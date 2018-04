la denuncia del consigliere comunale antonino randazzo

“La situazione al Cimitero dei Rotoli è drammatica, salme a deposito e posti ormai esauriti.

I campi della ex zona inibita, inaugurata in pompa magna lo scorso aprile come la soluzione all’emergenza sepolture dal Sindaco, praticamente sono esauriti”.

Lo denuncia Antonino Randazzo, consigliere comunale del M5S.

Randazzo spiega: “Del Cimitero nuovo ancora nessuna traccia ed inoltre il forno crematorio un giorno si e un giorno pure si guasta, in quanto ormai obsoleto, e il progetto esecutivo per il nuovo forno non è ancora terminato,paghiamo a caro prezzo quella che è una chiara volontà politica nella mancanza di programmazione.