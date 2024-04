Ad Alcamo la festa del cioccolato e del vino

I-Fest International Film Festival, l’innovativo evento culturale cinematografico, torna a Palermo dal 7 al 14 aprile con una nuova edizione ricca di appuntamenti, concorsi, rassegne ed anteprime e che ospiterà, durante la serata di gala del 13 aprile al Cinema De Seta, il grande regista spagnolo Albert Serra.

Il Festival, organizzato da Italian Film Institute e White Side Group, sotto la direzione artistica di Giuseppe Panebianco e la direzione operativa di Glauce Valdini, si svolge sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo. Un Festival che ha scelto di utilizzare numerose location in città che ospiteranno concorsi, proiezioni e la serata di Gala, tra cui i Cantieri Culturali alla Zisa con il Cinema De Seta, la Sala Wenders del Goethe-Institute ed il Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia, il Palazzo Bonocore in Piazza Pretoria, lo storico Cinema Gaudium che ospiterà una anteprima cinematografica.

Il Festival inoltre arriverà, per la prima volta, fin dentro l’Istituto Penitenziario Pagliarelli con Cinema Senza Confini, concorso internazionale dedicato ai detenuti che diventano protagonisti assoluti e giurati del concorso. L’immagine scelta per il Manifesto Ufficiale è lo straordinario attore francese Benoît Magimel, interprete del capolavoro Pacifiction di Albert Serra (presentato durante il Festival).

L’opening è domenica 7 aprile alle ore 20.30 al Centro Internazionale di Fotografia Letizia Battaglia ai Cantieri Culturali alla Zisa, con il film giapponese Oshin di Shin Togashi, in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura e l’Associazione Sicilia Giappone.

Al via il Ciokowine Fest 2024, dal 5 al 7 aprile ad Alcamo

Al via il Ciokowine Fest 2024, festa del cioccolato e del vino, dal 5 al 7 aprile ad Alcamo, promosso dalla Cna di Trapani in collaborazione con l’associazione STS e con il patrocinio del Comune di Alcamo. Un “Village” con prodotti enogastronomici artigianali siciliani, animato da show cooking, laboratori, concerti, spettacoli, intrattenimento per i più piccoli, artisti di strada. Il Village nonché tutte le iniziative si terranno presso Piazza Ciullo ed il Collegio dei Gesuiti.

Il Ciokowine Fest nasce dall’incontro tra le eccellenze della Città di Modica, con il suo rinomato cioccolato, e quella di Alcamo, con il suo vino. Entrambe le città facevano parte di un’unica Contea, quella dei Conti di Modica.

La cerimonia di inaugurazione della manifestazione si terrà domani, 5 aprile, alle ore 11.00, presso l’aula consiliare del Comune di Alcamo, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle città di Modica e di Alcamo, della Cna, del Consorzio per la tutela del cioccolato di Modica Igp e personalità del mondo della cultura siciliana.

“Abbiamo lavorato per creare un ponte tra i piccoli produttori di vino e cioccolato – spiegano Nello Battiato e Giuseppe Orlando, rispettivamente presidente regionale Cna Sicilia e presidente provinciale Cna Trapani – valorizzando le eccellenze del nostro territorio e promuovendo la cultura enogastronomica siciliana. I nostri obiettivi sono molteplici. In primo luogo abbiamo voluto evidenziare l’importanza dell’agroalimentare e dell’enoturismo come motori di sviluppo economico per la Sicilia. In secondo luogo, ci siamo impegnati a promuovere il networking tra imprese, favorendo opportunità di business e collaborazioni future. Infine, ma non meno importante, abbiamo deciso di offrire agli operatori del settore un’opportunità al fine di esaltare e diffondere la cultura del cioccolato di Modica e dei nostri vini, riconosciuti a livello internazionale”.

“Il CiokoWine Fest – concludono – è molto più di un festival: è un’espressione della passione, della tradizione e dell’innovazione che caratterizzano la Sicilia e i siciliani. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire e riscoprire le meraviglie del nostro territorio. Insieme possiamo contribuire a valorizzare e promuovere le eccellenze della Sicilia nel mondo”.