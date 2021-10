un cartello informa che le proiezioni riprenderanno il 18 ottobre

Riapre il cinema Orfeo di Palermo

E’ l’ultimo e storico cinema a luci rosse della città

Il proprietario aveva messo i locali in affitto, clienti azzerati a causa del lockdown e dell’emergenza sanitaria

La famiglia che gestisce la struttura ha deciso di ritentarci

Le proiezioni, rigorosamente vietate ai minori, riprenderanno il 18 ottobre

Riapre l’Orfeo di Palermo, l’ultimo e storico cinema a luci rosse della città.

Sulle saracinesche dei locali in via Maqueda, a due passi dalla stazione centrale, lo scorso dicembre era comparso il cartello di affittasi.

Il cinema riaprirà il 18 ottobre, il cartello a sorpresa

I cultori delle pellicole hard avevano appreso la notizia con grande nostalgia. Non soltanto loro, ma anche gli abitanti e i frequentatori della zona, abituati da sempre a vedere il cinema aperto. Il proprietario, Giovanbattista Petrini, ha deciso di ritentare dopo la mazzata inferta dal lockdown dello scorso anno e dall’emergenza sanitaria, che avevano, di fatto, azzerato i clienti dell’Orfeo. In questi giorni, sulle saracinesche ancora abbassate, è comparso un cartello che informa che il cinema riaprirà dal 18 ottobre. Proietterà come in passato, film erotici e hard, rigorosamente “vietati ai minori di 18 anni”. Per accedere all’Orfeo bisognerà essere muniti di green pass e mascherina.

Nessuno ha affittato la struttura ed il proprietario la riapre

A Palermo l’Orfeo è stato una vera e propria ‘istituzione’, anche per chi non ama questo genere di cinema. Ha resistito infatti, negli anni, all’avvento delle videocassette hard e alla diffusione del porno via internet. Un’attività storica dunque che ha rischiato di chiudere i battenti per sempre.

L’annuncio di affittasi, che era stato pubblicato anche su vari siti internet, adesso è stato rimosso.

L’Orfeo conta su uno spazio di cinquecento metri quadrati che ospitano due sale per un totale di circa 300 spettatori.

Con gli introiti dell’Orfeo, come ha dichiarato il proprietario, vivono quattro famiglie, quelle dei suoi due figli e quelle di due impiegati.

Al proprietario le proposte per affittare il cinema Orfeo erano arrivate, qualcuno avrebbe voluto aprire nei locali anche una scuola di cinema, ma nessun progetto si era concretizzato. La famiglia che gestisce l’Orfeo ha deciso quindi di riprovare ad intercettare il pubblico, anche se oggi, questo si sa, i film hard possono essere comodamente fruiti dal divano di casa.

La ripartenza

La riapertura dell’Orfeo è un piccolo segno di ripartenza per l’intera zona della stazione centrale di Palermo.

Il cinema, aperto alla fine degli anni Venti, si convertì al porno all’inizio degli anni Ottanta, con l’immenso sviluppo di questo genere cinematografico proveniente soprattutto dalla California.

Molte le generazioni che all’Orfeo sono state, prima che trasmettesse film hard, per guardare le commedie all’italiana o le pellicole western. E molti coloro che lo hanno frequentato,anche dopo, per assistere alle proiezioni delle pellicole a luci rosse. Indipendentemente dal fatto che il cinema erotico piaccia o meno, una storica attività commerciale della città, che ha rischiato di chiudere per sempre, sotto la scure del Covid, riapre.

E questa, almeno a noi, sembra una buona notizia.