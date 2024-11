Dall'8 al 26 novembre

Inaugurazione con la mostra “I Luoghi della Memoria”

Convegno OLEUM sull’olio extravergine d’oliva

Dott. Francesco Caruso , Emerito Primario di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale Civico Benfratelli ARNAS di Palermo, e cultore dell’alimentazione sana basata sull’olio extravergine.

Prof. Nicola Trapani , Emerito Professore di Enologia e Colture mediterranee presso l'Istituto Agrario di Marsala.

Maria Antonia Manzella , ex docente dell'Istituto G. Meli di Cinisi e già Presidente di Legambiente Cinisi Terrasini.

Dott.ssa Marzia Sucameli, ricercatrice.

Mostra e spettacolo: arte e intrattenimento per tutte le età

Eventi successivi e momenti di riflessione

Venerdì 8 novembre Inaugurazione Mese della Cultura – “I Luoghi della Memoria” Mostra di Amalia Anania Ore 17:00 – Salone delle Capriate, Palazzo dei Benedettini

Sabato 9 novembre Oleum – Extravergine d’Oliva Convegno e Degustazione Ore 17:00 – Salone Comunale, Palazzo dei Benedettini e Piazza V. E. Orlando Ficurigna e Dintorni Mostra collettiva presso l’Atrio del Palazzo dei Benedettini Tutti in Pista con Joey e Rina Ore 21:00 – Piazza Vittorio Emanuele Orlando

Domenica 10 novembre Storie di Fuoco e di Idee Regia di Patrizia D’Antona Ore 17:00 – Atrio del Palazzo dei Benedettini

Domenica 17 novembre Pietro Sbacchi – Una Storia da Scoprire Convegno Ore 17:30 – Sala del Priore, Palazzo dei Benedettini

Domenica 24 novembre Gaspare Cucinella Evento a cura della Pro Loco Cinisi 2.ZERO APS Ore 17:00 – Salone Comunale, Palazzo dei Benedettini

Lunedì 25 novembre Giornata contro la Violenza sulle Donne Ore 10:00 – Scuola Media G. Meli

Martedì 26 novembre Giornata Mondiale dell’Ulivo Ore 10:00 – Scuola Elementare Ten. Anania



Il, in collaborazione con la Pro Loco Cinisi 2.Zero APS e l’Istituto Comprensivo Cinisi, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo e Assessorato alle attività produttive – inaugura un mese di eventi culturali dal titolo “Cinisi… che Cultura”. La rassegna, che si terrà dall’8 al 26 novembre, propone un programma ricco di appuntamenti dedicati all’arte, alla letteratura, alle tradizioni locali e alla sensibilizzazione sociale, che coinvolgeranno istituzioni, associazioni e il pubblico.Il programma prende il via venerdì 8 novembre con l’inaugurazione della mostra “I Luoghi della Memoria” di Amalia Anania, alle ore 17:00 nel Salone delle Capriate del Palazzo dei Benedettini. Un evento che invita i cittadini a riscoprire luoghi, immagini e momenti storici che hanno segnato la comunità locale.Sabato 9 novembre, sempre nel Salone Comunale del Palazzo dei Benedettini, si terrà alle 17:00 il convegno. L’evento, che vuole approfondire i molteplici benefici dell’olio extravergine d’oliva, vedrà la partecipazione di illustri relatori:Il convegno rappresenta un’opportunità per approfondire le qualità e il ruolo dell’olio extravergine d’oliva, non solo come prodotto di consumo e bene culturale e identitario del territorio siciliano, ma anche come risorsa dalle proprietà scientificamente e medicinalmente accertate. Già intuìte nei millenni da Ippocrate, Dioscoride, Galeno e Plinio il Vecchio, queste qualità sono oggi confermate dalla ricerca scientifica mondiale, ma restano poco valorizzate dall’Unione Europea.Sempre sabato 9 novembre, sarà possibile visitare la mostra collettiva “Ficurigna e dintorni” nel Palazzo dei Benedettini, e alle 21:00 la serata si accenderà in Piazza Vittorio Emanuele Orlando con lo spettacolo “Tutti in pista con Joey e Rina”.Il programma prosegue domenica 10 novembre alle 17:00 con “Storie di fuoco e di idee” nell’Atrio del Palazzo dei Benedettini, e domenica 17 novembre con il convegno, dedicato alla riscoperta di figure di spicco del territorio. Tra gli eventi conclusivi del mese, il 24 novembre sarà presentata la figura dipresso il Salone Comunale. Infine, il 25 e il 26 novembre saranno dedicati rispettivamente allae alla, eventi che coinvolgeranno gli studenti delle scuole locali. Vera Abbate, sindaco di Cinisi, ha affermato: “È un onore vedere come Cinisi voglia essere sempre di più un punto di riferimento per la cultura e le tradizioni della nostra terra. Questo mese di eventi è un’occasione per riscoprire le radici culturali che ci legano e per valorizzare il patrimonio che abbiamo ereditato. Con iniziative come queste, vogliamo non solo celebrare la nostra identità, ma anche ispirare le nuove generazioni a custodire e a far crescere il valore del nostro territorio”. Rosolino Claudio Cardile, assessore alla Cultura del Comune di Cinisi, ha dichiarato: “Venerdì 8 novembre, con la mostra ‘I Luoghi della Memoria’ di Amalia Anania, daremo il via a questo mese dedicato alla cultura, un programma ispirato a figure di artisti, letterati e studiosi che hanno lasciato un segno a Cinisi e di cui oggi possiamo ancora apprezzare i frutti del loro genio. Ancora una volta, questo evento è il risultato di una sinergia tra l’assessorato alla cultura, le scuole e le associazioni del territorio”.