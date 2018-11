Realizzato per la prima volta nel 1955

L’associazione Arte e Tradizione con il patrocinio del Comune di Cinisi presentano la 63esima edizione del Presepe artistico Semovente realizzato da Giacomo e Lorenzo Randazzo.

Il Presepe è esposto nel il salone comunale del Comune di Cinisi in piazza V.E.Orlando e sarà visitabile dall’8 dicembre 2018 fino al 27 gennaio 2019. Aperto tutti i giorni dalle 17:00-20:00 e festivi dalle 16:30-20:30 fino al 6 gennaio Dal 6 gennaio fino al 27 gennaio sarà aperto sabato e domenica dalle 17:00-20:00

E’ possibile visitare il Presepe in altri orari su prenotazione chiamando il numero 3496331968. E’ possibile consultare la pagina facebook del Presepe artistico Semovente di Giacomo e Lorenzo Randazzo, o il sito internet www.giacomorandazzo.it

Presepe delle arti, dei mestieri e della tradizione siciliana, è un’esposizione in miniatura (in scala 1:10), nella quale la magica atmosfera del Natale è in perfetta armonia con la rappresentazione dei mestieri, delle arti e della tradizione siciliana, tipica della civiltà contadina, pastorizia e artigianale del secondo dopoguerra siciliano.

E’ realizzato con materiali reali (tufo, pietra, legno, ferro, ceramica) a partire da una ricerca meticolosa e da uno studio approfondito della tradizione siciliana, i personaggi, attraverso dei meccanismi, riproducono i movimenti tipici dei diversi mestieri che si rappresentano quali il fabbro, il falegname, il ciabattino etc e in questo contesto si inserisce l’evento della Natività, con la Madonna che culla instancabilmente Gesù bambino.

Caratteristici del Presepe artistico Semovente sono gli usi e costumi della tradizione siciliana.

Il Presepe è stato realizzato per la prima volta nel 1955 dal padre dell’artista e continuata dal figlio Giacomo, giungendo ormai alla 63 esima edizione.

Nel corso degli anni il Presepe ha ricevuto numerosi riconoscimenti. E’ inserito nel Registro delle eredità immateriali della Regione Sicilia ed è stato esposto in numerosi comuni italiani.

Il presepe è realizzato da Giacomo Randazzo, classe 1952, vive ed opera a Cinisi (Palermo). L’autore del Presepe è un artigiano del ferro e inoltre scultore di opere in ferro e di pietra di tufo.