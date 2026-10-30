«Un finanziamento pubblico non può esaurirsi in un decreto. Deve tradursi in opere, servizi e condizioni migliori per chi fa impresa. Per questo vogliamo seguire gli interventi direttamente sul territorio, verificando lo stato dei lavori e il rispetto dei tempi di realizzazione».

Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che oggi ha effettuato un sopralluogo nell’area artigianale di Cinisi, destinataria di un finanziamento di 1,5 milioni di euro a valere sui fondi POC Sicilia, per verificare lo stato degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture, con particolare attenzione alla sicurezza, alla videosorveglianza e ai servizi destinati alle imprese.

L’intervento rientra nel più ampio programma regionale di riqualificazione delle aree artigianali siciliane, finalizzato a recuperare infrastrutture, migliorare l’accessibilità e garantire condizioni operative più adeguate alle attività produttive.

«Per troppo tempo le aree artigianali sono state considerate spazi marginali, quasi estranei alle politiche di sviluppo industriale – sottolinea Tamajo –. Eppure è proprio in questi luoghi che lavora una parte significativa del nostro sistema produttivo. Non possiamo parlare di competitività, innovazione e crescita se poi le imprese devono confrontarsi quotidianamente con carenze infrastrutturali, problemi di sicurezza e servizi insufficienti».

«La Regione ha messo a disposizione risorse importanti, ma adesso si apre una fase altrettanto delicata: quella della realizzazione. Il nostro impegno sarà quello di monitorare l’avanzamento degli interventi, mantenendo un confronto costante con le amministrazioni comunali e con le imprese. Non ci interessa collezionare finanziamenti annunciati, ma vedere cantieri che avanzano e opere che vengono completate».

«La politica industriale siciliana – conclude l’assessore – deve occuparsi dei grandi investimenti, ma anche delle piccole realtà produttive che ogni giorno tengono in piedi l’economia dei nostri territori. Cinisi è parte di questo percorso. Il nostro obiettivo è semplice: trasformare le risorse disponibili in risultati verificabili».