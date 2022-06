Il grande malinteso mai risolto tra Terrasini e Cinisi

Nella “terra di mezzo” si può anche finire per pagare due volte lo stesso tributo perché oscilla tra i confini di due paesi. E’ il paradossale caso che riguarda un lembo di territorio “conteso” tra decenni, tra Terrasini e Cinisi, nel palermitano. Per una serie di vicende finite, in cui ci mette il suo zampino come sempre la mala burocrazia, la zona del cosiddetto villaggio di Favarotta non ha mai visto perfettamente stabiliti i confini delle competenze tra i due Comuni. In questo modo i cittadini si sono ritrovati spesso a dover combattere proprio con la burocrazia, tra documentazioni introvabili in alcuni casi, in altri addirittura con lo stesso tributo preteso da entrambi gli enti locali.

Il Regio decreto

Tutto nasce addirittura da un Regio decreto del 1836 in cui si stabilisce che il villaggio di Favarotta appartenesse a Cinisi. Il problema è che nel tempo quest’area si è espansa finendo per addentrarsi sino dentro il territorio di Terrasini. Ed è così che questo malinteso non è mai stato risolto (o affrontato). La conseguenza è stata quella di vedere i cittadini sbattersi tra i due enti locali alla ricerca delle soluzioni necessarie per la richiesta di servizi. Questa espansione ha finito per far nascere nel tempo tantissimi edifici pubblici: dalla guardia medica alla polizia municipale, persino alcune scuole e uffici di collocamento, anche case popolari.

L’avvio delle interlocuzioni

Ad essere state avviate delle interlocuzioni da qualche settimana tra le due amministrazioni comunali. Due gli incontri che si sono sviluppati e che hanno portato già a dei primissimi risultati. “La cosa certa – ha detto il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo – è che nel tempo si è creata una situazione di confusione che danneggia i residenti. Quel che possiamo dire è che a conclusione delle prime due riunioni è stato già trovato un punto di incontro fra le due amministrazioni. E’ impensabile che i cittadini debbano pagare anche due volte i tributi, solo per fare un esempio”. “Come promesso – h aggiunto il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci – proseguono gli incontri di lavoro, costruttivi, tra le due amministrazioni sul tema dei confini. Andiamo avanti insieme su uno dei temi più importanti che riguarda il nostro territorio”.