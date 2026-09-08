Ogni anno in tutta Italia le frodi sull’Iva portano via 50 miliardi di euro. Un problema tutto italiano ma che rischia di minare il rapporto fra Paese e Comunità Europea. Un problema del paese, certamente, ma che diventa ancora più grave nel Mezzogiorno.

L’eurodeputato 5 stelle

Ad affrontare il tema a Bruxelles è stato l’eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Pasquale Tridico, ex Presidente dell’Inps e per questo in condizione di aver già affrontato il tema sul fronte operativo. le sue considerazioni sono state fatte in un’intervista a margine dell’audizione al Parlamento europeo di Bruxelles in sede di commissione Controllo bilanci e Mercato interno.

Cosa ha detto Tridico

“Ogni anno in tutta Italia 50 miliardi di euro volano letteralmente via. Secondo le indagini che oggi abbiamo sentito in commissione congiunta, IMCO, fisco e controllo di bilancio vengono sottratti, appunto, al bilancio europeo a causa di queste frodi definite anche frodi carosello”.

L’infiltrazione della criminalità organizzata

“Quando la criminalità organizzata si inserisce in queste frodi le questioni diventano ancora peggiori. Nel Sud Italia, purtroppo, questo è il caso. Recenti studi, appunto, in Campania, ma anche in altre regioni, legano questo fenomeno alla crescita dell’e-commerce e al gioco commerciale che vi ruota intorno”.

La criminalità nell’ e-commerce

“Nell’e-commerce entra anche la criminalità organizzata e costruisce così delle truffe Carosello in situazioni e condizioni di oggi diventano difficile da scovare. Dobbiamo aumentare le risorse per il controllo. Ecco, questo può fare l’Europa, deve aumentare le risorse per incrementare le ispezioni e i controlli e sconfiggere questa piaga che sottrae risorse al bilancio europeo”.

La criminalità sfrutta la crescita e le nuove tecnologie

“Questo intervento evidenzia come la criminalità organizzata stia sfruttando la crescita dell’e-commerce per perpetrare frodi IVA transfrontaliere sempre più articolate perché intervengono a cavallo di diverse normative nazionali. Il danno stimato, emerso dalle audizioni delle commissioni congiunte del Parlamento Europeo, si aggira intorno ai 50 miliardi di euro all’anno sottratti al bilancio dell’Unione, ma è solo una stima”.



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