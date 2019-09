Al sesto posto la prima etichetta siciliana

La Sicilia è terra di vini molto apprezzati, in Italia e in tutto il mondo, sia dai consumatori che dagli esperti deputati ad esprimere un giudizio tecnico.

Quest’anno sono ben 5 le etichette nostrane inserite nella prestigiosa classifica dei migliori 50 vini italiani, stilata da “Biwa”, Best Italian Wine Awards.

La classifica, nata nel 2012 da un’idea di Luca Gardini e Andrea Grignaffini, è il frutto di un’attenta degustazione da parte di un comitato tecnico internazionale composto da critici ed esperti chiamati all’assaggio “al buio” di centinaia di vini. Contestualmente alla scelta delle migliori etichette, vengono assegnati gli awards che premiano imprenditori e cantine vinicole.

In testa alla classifica anche quest’anno si piazza il toscano Sassicaia, seguito dal Barolo Monvigliero e dal Terminum a completare il podio.

Il primo tra i 5 vini siciliani selezionati è il Donna Franca Florio (in sesta posizione), fiore all’occhiello tra i Marsala DOC legato alla storia di una delle famiglie siciliane più conosciute.

Seguono in quindicesima posizione il Vecchio Samperi Perpetuo di Marco De Bartoli, il Ben Ryé 2016 Donnafugata (diciassettesimo), il Trimarchisa 2016 di Tornatore (ventunesimo), Alta Mora 2018 di Cusumano (trentaduesimo)

La classifica completa:

1. Tenuta San Guido – Sassicaia 2016 – TOSCANA

2. Burlotto – Barolo Monvigliero 2015 – PIEMONTE

3. Cantina Tramin – Terminum 2016 – ALTO ADIGE

4. Petrolo – Galatrona 2017 – TOSCANA

5. Lusignani Alberto – Vin Santo di Vigoleno 2009 – EMILIA ROMAGNA

6. Florio – Donna Franca – SICILIA

7. Casanova di Neri – Cerretalto 2013 – TOSCANA

8. Poliziano – Le Caggiole 2016 – TOSCANA

9. Grattamacco Collemassari – Grattamacco 2016 – TOSCANA

10. Broglia- Vecchia Annata 2010 – PIEMONTE

11. Ca’ del Bosco – Annamaria Clementi 2009 – LOMBARDIA

12. Fratelli Alessandria – Barolo Monvigliero 2015 – PIEMONTE

13. Cantina S. Michele Appiano – Appius 2014 – ALTO-ADIGE

14. Cantina Terlano – Terlaner I G. Cuvée 2016 – ALTO-ADIGE

15. Marco De Bartoli – Vecchio Samperi Perpetuo – SICILIA

16. Giuseppe Quintarelli – Amarone classico 2011 – VENETO

17. Donnafugata – Ben Ryé 2016 – SICILIA

18. Ferrari – Giulio Rosé Riserva 2007 – TRENTINO

19. Uberti – Dequinque Cuvée – LOMBARDIA

20. Torre San Martino – 1922 2016 – EMILIA ROMAGNA

21. Tornatore – Trimarchisa 2016 – SICILIA

22. Roagna – Barbaresco Asili 2013 – PIEMONTE

23. Elvio Cogno – Barolo Ravera 2015 – PIEMONTE

24. Manincor – Réserve della Contessa 2018 – ALTO ADIGE

25. Azelia di Scavino – Barolo Margheria 2015 – PIEMONTE

26. AR.PE.PE. – Rocce Rosse 2009 – LOMBARDIA

27. Dario Coos – Picolit 2016 – FRIULI VENEZIA GIULIA

28. Cantine Dei – Madonna delle Querce 2015 – TOSCANA

29. Valentini – Trebbiano d’Abruzzo 2015 – ABRUZZO

30. Monte Rossa – Fuoriserie N.021 – LOMBARDIA

31. Il Cellese – Sor Bruno 2014 – TOSCANA

32. Cusumano – Alta Mora 2018 – SICILIA

33. Sette Ponti – Vigna dell’Impero 1935 2016 – TOSCANA

34. Il Marroneto – Madonna delle Grazie 2013 – TOSCANA

35. Roccapesta – Calestaia 2015 – TOSCANA

36. Frescobaldi – Mormoreto 2016 – TOSCANA

37. Le Potazzine – Brunello di Montalcino 2015 – TOSCANA

38. Donna Olimpia 1898 – Millepassi 2016 – TOSCANA

39. Marisa Cuomo – Fiorduva 2017 – CAMPANIA

40. Santa Barbara – Tardivo ma non tardo 2017 – MARCHE

41. Giovanni Rosso – Barolo Vigna Rionda 2015 – PIEMONTE

42. Isole e Olena – Cepparello 2016 – TOSCANA

43. Zidarich – Vitovska 2017 – FRULI VENEZIA GIULIA

44. Ca’ del Baio – Barbaresco Asili 2016 – PIEMONTE

45. Conte Emo Capodilista – Donna Daria 2016 – VENETO

46. Barale Fratelli- Barolo Bussia 2015 – PIEMONTE

47. Podere Il Carnasciale – Il Caberlot 2016 – TOSCANA

48. Elena Fucci – Titolo 2017 – BASILICATA

49. Cavallotto – Barolo Riserva Vignolo 2013 – PIEMONTE

50. Andrea Felici – Il Cantico della Figura 2016 – MARCHE