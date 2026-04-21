Martedì 5 maggio 2026 il Four Points by Sheraton di Catania ospiterà il Citrus Forum, iniziativa dedicata ai temi chiave dell’agrumicoltura italiana e pensata come occasione di aggiornamento, confronto e relazione per operatori, tecnici e professionisti del comparto.

Organizzato da Fruit Communication, in collaborazione con Fruit Lab e lo Studio Agronomico Coragro, il forum nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio di discussione qualificato su una filiera che continua a rappresentare un presidio produttivo, economico e identitario per ampie aree del Paese, ma che oggi si trova ad affrontare uno scenario sempre più complesso. Cambiamenti climatici, pressione crescente dei parassiti, riduzione dei margini economici e trasformazioni della domanda di mercato impongono infatti nuove capacità di lettura e strumenti tecnici più evoluti.





In questo contesto, il Citrus Forum si propone non soltanto come momento di analisi delle criticità, ma come un appuntamento orientato a individuare con maggiore chiarezza le leve in grado di incidere concretamente sulla competitività del comparto.

L’evento prenderà il via alle ore 15.00 e si articolerà in una sessione unica, costruita per offrire una visione coerente delle trasformazioni in atto e delle possibili direttrici di sviluppo dell’agrumicoltura. Al centro del dibattito ci saranno alcuni dei temi più strategici per il presente e per il futuro del comparto: portinnesti, nuove varietà, emergenze fitosanitarie, meccanizzazione e gestione in campo.





A rafforzare il profilo dell’iniziativa, il patrocinio di Università degli Studi di Catania, SOI – Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana e Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Il Citrus Forum si presenta così come un appuntamento di formazione e aggiornamento professionale, aperto gratuitamente a tutti. L’iniziativa prevede inoltre il riconoscimento dei crediti formativi professionali per dottori agronomi e forestali, agrotecnici e agroforestali, periti agrari regolarmente iscritti ai rispettivi albi e collegi.





A conclusione del programma è inoltre previsto un aperitivo, pensato per prolungare il confronto in un contesto più informale e favorire l’incontro tra competenze, imprese, consulenza e visione strategica.

Con il Citrus Forum, l’agrumicoltura italiana si dà appuntamento a Catania per una riflessione concreta su come affrontare, con maggiore consapevolezza, le sfide che attendono il comparto.

Link di iscrizione: https://forms.gle/cVipBZu37JqmbfmR6

Luogo: Four Points by Sheraton , via antonello da messina, 45, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Convegno

Ora: 15:00

Prezzo: 0.00

Link: https://www.fruitjournal.com/2026/04/07/citrus-forum-lagrumicoltura-italiana-si-confronta/

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