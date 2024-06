Ad Altavilla Milicia

Un gesto semplice, ma di grande impatto simbolico quello di un cittadino di Altavilla Milicia che, armato di ramazza e cestino, ha pulito il parcheggio comunale adiacente al lido Passi beach. L’iniziativa, documentata dalle foto pubblicate sui social ieri, 26 giugno, da alcuni utenti, ha acceso un dibattito sulla cura del bene pubblico e sulla responsabile individuale. L’uomo, ripreso da una fotografia intento alla pulizia della zona, ha deciso di prendersi in carico la pulizia dell’area, dimostrando senso civico e responsabilità che ha suscitato l’ammirazione di molti.

L’iniziativa di un cittadino

La simbolica azione dell’uomo è stata elogiata, da un lato, dai concittadini come esempio di senso civico e di amore per il proprio territorio, dall’altro ha sollevato interrogativi sulla gestione degli spazi comuni da parte dell’amministrazione pubblica.

“Ammirevole il gesto di questo signore – commenta Vincenza Guarnuto – ma mi chiedo, considerato che il parcheggio è comunale e costa anche un bel po’, perché il comune non pensa a ripulire e renderlo decorso e pulito“. La cittadina ha inoltre fatto presente, che il parcheggio, soprattutto nel fine settimana, diventa un’area caotica con macchine parcheggiate in maniera disordinata, rendendo quindi difficile l’accesso ai mezzi di soccorso.

I commenti dei cittadini

Il problema sollevato da una cittadina, riguarda soprattutto i weekend estivi, quando l’area sovraffollata di veicoli, diventa pericolosa in quanto, le numerose macchine ostacolano l’accesso ad altri mezzi. Un problema quindi non solo di decoro, ma anche di sicurezza pubblica.

“Da non travisare una volontà di un cittadino che trasmette il senso di civiltà ai propri simili con un gesto encomiabile- commenta Totuccio Coffaro – forse fastidioso per “altri”.

L’episodio di Altavilla Milicia ricorda un caso analogo avvenuto a Bagheria negli anni ’70, quando un cittadino è stato, si legge sui social, denunciato per avere pulito la strada davanti casa, un compito, si è detto, spettante agli operatori ecologici. Tale episodio è stato ricordato da un utente che ha quindi commentato: “Cittadino esemplare, da premiare – ha scritto Giovanni Bartolone -“.

Poi ancora: “Dovrebbe farlo il comune, in primis tenere pulito il luogo dove la gente paga per posteggiare, o almeno mettete dei cestini per la gente incivile che butta tutto per le strade” – commenta un altro utente -.

