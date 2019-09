Intervento della polizia

Un clochard di 87 anni è morto questa sera sotto i portici dell’istituto nautico Gioeni di Trabia a Palermo in corso Vittorio Emanuele.

L’uomo pakistano stava lì insieme ad altri senza casa e trovava riparo la sera.

Alcuni passanti hanno notato che il povero clochard avvolto tra le coperte non si muoveva. Così l’hanno trovato i sanitari del 118 intervenuti. Hanno constatato la morte.

L’anziano sarebbe morto per cause naturali. Era affetto da diverse patologie eppure stava sotto i portici al freddo della notte e in condizioni igieniche precarie.

Sono intervenuti gli agenti di polizia e il medico legale. La salma è stata consegnata ai servizi cimiteriali del Comune.