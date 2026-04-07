Un percorso in presenza per decision maker

Mentre l’intelligenza artificiale si fa strada nei processi aziendali e nelle scelte strategiche, a Palermo prende forma il Club AI Magnisi, un’iniziativa che unisce formazione pratica e confronto diretto tra professionisti.

Non si tratta di un semplice corso di formazione, ma di un percorso continuativo rivolto a chi ha responsabilità decisionali e deve integrare l’AI nelle proprie strategie aziendali. Un club in presenza per decision maker.

Il progetto nasce al Magnisi Studio e partirà da maggio con due incontri al mese e un approccio operativo: comprendere, applicare e decidere. Tutti i dettagli sono disponibili nella pagina ufficiale dell’iniziativa.

Un club pensato per l’uso reale dell’AI

Alla base del progetto c’è una constatazione: l’abbondanza di contenuti sull’intelligenza artificiale non sempre si traduce in capacità di utilizzo concreto. Il problema non è più l’accesso all’informazione, ma la sua traduzione in processi e decisioni operative.

Il Club AI Magnisi si struttura quindi come uno spazio di lavoro e confronto, in cui ogni sessione segue una struttura ben delineata:

interventi di guest expert con dimostrazioni e casi reali,

introduzione di framework e strumenti immediatamente utilizzabili,

momenti di networking strutturato tra partecipanti.

L’obiettivo è spostare il focus dalla teoria all’implementazione, offrendo strumenti che possano essere trasferiti direttamente nei contesti aziendali.

Obiettivo: risultati concreti nei processi aziendali

Un elemento centrale del club è la composizione della community. L’accesso è su candidatura e i posti sono limitati, con l’intento di costruire un gruppo omogeneo di imprenditori, manager e professionisti senior. Il target è composto da decision maker interessati a comprendere e utilizzare l’AI in modo consapevole e figure alla ricerca di confronto qualificato e networking.

I contenuti trattati riflettono una visione ampia ma operativa dell’intelligenza artificiale applicata al business. Tra i principali ambiti:

workflow, automazioni e agenti AI,

robotica e applicazioni operative,

legal tech, governance e compliance,

sviluppo e utilizzo di “cloni” digitali.

La presenza di guest expert provenienti da diversi ambiti contribuisce a offrire una pluralità di prospettive e casi d’uso. Più che sull’apprendimento teorico, il club pone l’accento sull’impatto concreto. Le finalità riguardano l’integrazione dell’AI nei processi aziendali, la riduzione del tempo dedicato ad attività ripetitive, il miglioramento della qualità e della velocità decisionale, la costruzione di vantaggi competitivi sostenibili.

In questa prospettiva, il Club AI Magnisi si configura come un ambiente di apprendimento continuo, con rilascio di attestato di partecipazione e accesso a risorse operative e toolkit post-sessione.

Un format che unisce formazione e networking

Il modello proposto combina elementi tipici della formazione executive con dinamiche di community professionale. L’interazione tra partecipanti, insieme alla continuità degli incontri, rappresenta uno degli aspetti distintivi del format.

Resta tuttavia implicita una condizione: il valore del club dipende dalla qualità del gruppo e dalla reale applicazione degli strumenti nei contesti aziendali. In assenza di questo passaggio, il rischio è che anche un formato orientato alla pratica si trasformi in un ulteriore spazio di discussione senza impatto operativo.

È su questo equilibrio – tra contenuto, comunità e applicazione – che si gioca l’effettiva rilevanza di iniziative come il Club AI Magnisi nel panorama della formazione sull’intelligenza artificiale.