I carabinieri della compagnia di Carini hanno arrestato un giovane di 20 anni di Terrasini accusato di spaccio di droga. In piazza Duomo è stato trovato in possesso di 30 dosi di cocaina nascoste in due sigarette elettroniche. La droga è stata sequestrata e trasmessa al laboratorio di analisi delle sostanze stupefacenti del comando provinciale di Palermo. L’arresto è stato convalidato dal Gip di Palermo.

Incidente e denunce a Carini

Una donna di 51 anni residente a Carini a bordo di un’auto senza assicurazione ha investito un uomo di 53 anni lungo la statale 113. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è di 30 giorni. La donna è stata denunciata per lesioni personali stradali gravi. Un 47enne, carinese, denunciato per violazione dei sigilli, in quanto fermato dai carabinieri alla guida della propria vettura, sequestrata amministrativamente. Porto d’armi o di oggetti atti ad offendere è il reato contestato invece ad un 50enne, residente a Cinisi, che a bordo della propria auto è stato trovato in possesso di una mazza da baseball e di un bastone con punta acuminata e, infine, la denuncia è scattata anche per un palermitano di 21anni, residente a Carini, recidivo per guida senza patente.

Pusher arrestato

I carabinieri della compagnia di Carini con i militari del 12° reggimento Sicilia hanno arrestato un carinese, di 37 anni accusato di detenzione e spaccio di droga. Ai militari non è sfuggito il comportamento del presunto pusher che è stato bloccato mentre passava una dose di cocaina e un acquirente. Nel corso della perquisizione in casa sono stati trovati 500 grammi tra cocaina, hashish e marijuana e tutto il materiale per il confezionamento e la pesatura, oltre che 700 euro in banconote di piccolo taglio. L’uomo è stato arrestato e il cliente segnalato alla prefettura. L’arresto è stato convalidato dal gip di Palermo. Nel corso dei controlli sono stati denunciati due persone per il reato di evasione e altre 4, due per detenzione di stupefacente e due per porto d’armi.