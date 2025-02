Palermo incubo per gli automobilisti. Traffico paralizzato e code chilometriche per centinaia di cittadini colpiti da due blocchi stradali che hanno interrotto la scorrevole viabilità in viale Regione Siciliana, direzione Catania. I lavori in corso nella zona di Ponte Corleone hanno mandato il traffico in tilt, costringendo i cittadini a lunghe attese e diversi disagi. La situazione è ulteriormente aggravata dai cantieri attivi sulla Palermo-Catania, dove sono stati avviati tre interventi nei primi 30 chilometri. Tra questi, l’ultimo cantiere, aperto all’inizio della settimana, avviato per la sostituzione delle barriere di sicurezza tra Bagheria e Villabate, sta creando notevoli disagi ai pendolari.

Le autorità locali hanno comunicato che i lavori sono necessari per garantire la sicurezza stradale e migliorare le infrastrutture.

Anas, “Lavori necessari per percorribilità più sicura”

I lavori lungo l’autostrada Catania-Palermo sono necessari e renderanno la percorribilità più sicura». A sostenerlo è l’Anas che interviene con una nota n riferimento ai lavori che hanno preso il via nei giorni scorsi nel tratto che va da Bagheria a Villabate.

I lavori si riferiscono all’adeguamento delle barriere di sicurezza della A19 fra gli svincoli di Bagheria e Villabate. “Sul tratto autostradale – si legge in una nota- si possono registrare code e rallentamenti dovuti all’avvio dei cantieri. Si ribadisce, tuttavia, l’importanza della messa a norma delle barriere di sicurezza che per Anas resta un obiettivo prioritario. Si tratta, infatti, di lavorazioni indifferibili della durata di pochi mesi che puntano a rendere ancor più sicura e più scorrevole l’autostrada con notevoli benefici per l’utenza”.

Sicurezza Ponte Corleone, limite di carico ridotto a 3,5 tonnellate

L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emanato una nuova ordinanza per rafforzare le misure di sicurezza sul Ponte Corleone, in Viale Regione Siciliana Sud Est. Questo provvedimento si inserisce nel contesto dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura e mira a mitigare i rischi connessi al transito veicolare.

Modifica al limite di carico

L’ordinanza introduce una modifica sostanziale al limite di carico consentito sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Trapani. Il nuovo limite è fissato a 3,5 tonnellate, rispetto alle precedenti 7,5 tonnellate. Questa riduzione si applica specificamente ai veicoli che transitano sulla corsia di sorpasso, lato valle.

L’ordinanza precedente resta valida

La nuova ordinanza n. 1479 del 16/12/2024 integra e rettifica parzialmente l’ordinanza n. 1677 del 20/12/2023. Tutte le altre disposizioni contenute nell’ordinanza precedente rimangono pienamente valide ed efficaci. La modifica riguarda esclusivamente il limite di carico sulla corsia di sorpasso, come specificato.

Misure di mitigazione del rischio

L’obiettivo principale dell’ordinanza è la mitigazione del rischio associato al transito sul Ponte Corleone durante i lavori di messa in sicurezza. La riduzione del limite di carico sulla corsia di sorpasso rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, contribuendo a garantire maggiori livelli di sicurezza per gli utenti della strada. L’emissione della nuova ordinanza è stata richiesta dal Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità a seguito delle ispezioni condotte dall’aAgenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. La decisione è maturata anche in seguito a una riunione tenutasi il 13 dicembre 2024, convocata dal Prefetto di Palermo, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità e di ANSFISA.