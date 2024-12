L’Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria del Comune di Palermo ha emanato una nuova ordinanza per rafforzare le misure di sicurezza sul Ponte Corleone, in Viale Regione Siciliana Sud Est. Questo provvedimento si inserisce nel contesto dei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura e mira a mitigare i rischi connessi al transito veicolare.

Modifica al limite di carico

L’ordinanza introduce una modifica sostanziale al limite di carico consentito sulla corsia di sorpasso della carreggiata in direzione Trapani. Il nuovo limite è fissato a 3,5 tonnellate, rispetto alle precedenti 7,5 tonnellate. Questa riduzione si applica specificamente ai veicoli che transitano sulla corsia di sorpasso, lato valle.

L’ordinanza precedente resta valida

La nuova ordinanza n. 1479 del 16/12/2024 integra e rettifica parzialmente l’ordinanza n. 1677 del 20/12/2023. Tutte le altre disposizioni contenute nell’ordinanza precedente rimangono pienamente valide ed efficaci. La modifica riguarda esclusivamente il limite di carico sulla corsia di sorpasso, come specificato.

Misure di mitigazione del rischio

L’obiettivo principale dell’ordinanza è la mitigazione del rischio associato al transito sul Ponte Corleone durante i lavori di messa in sicurezza. La riduzione del limite di carico sulla corsia di sorpasso rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, contribuendo a garantire maggiori livelli di sicurezza per gli utenti della strada. L’emissione della nuova ordinanza è stata richiesta dal Dirigente dell’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità a seguito delle ispezioni condotte dall’aAgenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali. La decisione è maturata anche in seguito a una riunione tenutasi il 13 dicembre 2024, convocata dal Prefetto di Palermo, alla quale hanno partecipato rappresentanti dell’Ufficio Infrastrutture Viarie e per la Mobilità e di ANSFISA.

Comunicazione e segnalazione

AMAT si occuperà dell’aggiornamento della segnaletica stradale per riflettere le nuove disposizioni. L’azienda monitorerà costantemente la situazione, garantendo la corretta informazione agli automobilisti e il rispetto dei limiti di carico. L’Ufficio Stampa del Comune di Palermo provvederà a diffondere capillarmente la notizia dell’ordinanza, informando il pubblico sulle modifiche alla viabilità.

Like this: Like Loading...